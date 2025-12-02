Comisión del Senado convoca al canciller Ramírez y analizará polémicos ascensos militares

El senador Rafael Filizzola (PDP) remitió una nota al presidente de la Comisión, Javier Zacarías Irún, solicitando que el canciller Rubén Ramírez Lezcano brinde un informe exhaustivo sobre el episodio que tensó la agenda bilateral con Brasil.

Según la comunicación oficial citada por Filizzola, el conflicto habría sido “superado” tras la recepción de un informe del país señalado como responsable del presunto espionaje. Sin embargo, su contenido permanece clasificado, lo que genera inquietud entre legisladores y especialistas en relaciones exteriores.

El parlamentario quiere que el canciller aclare la naturaleza de las denuncias de espionaje, que tipo de actividades habrían motivado el impase diplomático, Cuál fue el impacto real en la negociación del Anexo C.

Asimismo, el contenido del informe extranjero: Qué elementos contiene, por qué se mantiene reservado, qué implicancias estratégicas tiene para Paraguay.

También las condiciones para superar el conflicto. Filizzola quiere saber bajo qué términos se resolvió la tensión, cómo se reanudó la agenda bilateral sobre Itaipú.

En cuando a los riesgos para la seguridad nacional: Qué vulnerabilidades quedaron expuestas en el manejo de información sensible, cómo afectaría futuras negociaciones internacionales.

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), tras el pedido convocó al canciller y la audiencia con el mismo figura como primer punto del orden del día de la comisión. Filizzola no descartó que la exposición deba realizarse en sesión reservada, debido a la sensibilidad del material involucrado.

Ascensos de militares

La comisión como segundo punto analizará el pedido del Ejecutivo para el ascenso de 30 generales y 54 oficiales superiores, que ya fue remitido el pasado 5 de noviembre.

El Ejecutivo solicita el ascenso de 30 oficiales de la promoción 1993 al grado de general de División o su equivalente en la Armada (vicealmirante). De dicha lista, solo uno —el general de Brigada Roque Colmán, promoción 1992— no pertenece al mismo grupo.

Todos los propuestos actualmente ostentan el rango de general de Brigada o contraalmirante.

En otro documento, el Ejecutivo requiere: El ascenso de 53 oficiales (promoción 2000) al grado de coronel o capitán de Navío. El ascenso adicional de un teniente coronel de la promoción 1999. La revisión de estos ascensos suele generar debate interno por criterios de mérito, antigüedad entre otros aspectos.