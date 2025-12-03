Cartismo en Senado medirá su fuerza con pedido de interpelación al titular del Indert

El cartismo intentará en la sesión ordinaria de la fecha, prevista para las 9:00, rechazar y mandar al archivo el proyecto de resolución que cita e interpela al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

En la sesión de la fecha se sabrá si es que el cartismo mantiene o no su mayoría tras la salida de la bancada oficialista de los senadores Alfonso Noria, Carlos Núñez Agüero y Erico Galeano, quienes ayer comunicaron oficialmente la conformación de la Bancada Colorada “11 se setiembre”.

Para la aprobación del proyecto de resolución la oposición requerirá de mayoría absoluta de votos (23 de 45).

De aprobarse la citación e interpelación, el Plenario resolverá por mayoría simple de votos el texto final de las preguntas a ser formuladas al Ministro o Funcionario citado, según la Ley 164/93 Que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Titular del Indert se hundió más en el intento por justificar regalo de tierras

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comportamiento de la nueva bancada será clave para aprobar o no el pedido de interpelación al titular del Indert.

Los senadores de la oposición solicitan la comparecencia del titular del INDERT para que explique tres adjudicaciones consideradas irregulares, todas vinculadas a terrenos fiscales estratégicos para obras públicas asociadas al Corredor Bioceánico y al Puente Carmelo Peralta–Porto Murtinho.

El pedido de interpelación -según los senadores- se sustenta en posibles violaciones del Estatuto Agrario, presunta afectación a la soberanía en zonas de frontera, revocación de reservas estatales previamente consolidadas, posibles conflictos de interés, y un daño patrimonial estimado en más de G. 28 mil millones.

Los tres casos que detonaron la crisis en el Indert

Adjudicación de 29 hectáreas ribereñas en Carmelo Peralta

Beneficiario: Adolfo Gabriel Francisco Ehereke Irrazábal

El predio, ubicado en un punto clave a orillas del río Paraguay y destinado desde 2021 a la zona primaria aduanera, fue entregado nuevamente al particular a pesar de una sentencia firme del Tribunal de Cuentas que confirmaba su uso público, un proceso aún en trámite en la Corte Suprema, y el carácter estratégico de la franja para el control fronterizo.

El precio pagado —unos G. 630.000 por hectárea— representaría menos del 1% del valor real de mercado según estimaciones. Los senadores sostienen que la medida habría despojado al Estado de un espacio esencial para operaciones aduaneras vinculadas al Corredor Bioceánico.

Adjudicación exprés de 60 hectáreas a

Beneficiaria: Marlene Araceli Oviedo Rodríguez

Resolución: INDERT N.º 1215/2024

El terreno, colindante a la ribera y a solo metros del futuro puente, había sido reservado en un 70% para la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) con el fin de instalar un puerto público.

En ese caso los legisladores denuncian: un trámite acelerado inusual, falta de residencia y ocupación efectiva por parte de la beneficiaria, un precio considerado muy inferior al valor de mercado, y posibles vínculos con un operador logístico privado.

Lea más: Opositores presentan hoy pedido para interpelar al titular del Indert

También cuestionan la ausencia de constancia de una consulta al CODENA, obligatoria para adjudicaciones en zona fronteriza según la Ley 626/95.

Entrega de entre 2.000 y 4.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia

Beneficiaria: Claudia Eliana Vallejos Acosta

Hija del empresario Isacio Vallejos, titular de una constructora que opera en el tramo 4 del Corredor Bioceánico, recibió adjudicaciones en áreas de alta valorización debido a la obra vial.

Los senadores apuntan a un presunto conflicto de interés, dado que la beneficiaria no cumple con criterios de pequeño productor ni arraigo rural exigidos por ley.

Otros puntos del orden del día

Como primer punto del orden del día el pleno del Senado aprobará la designación de seis senadores titulares y tres suplentes para la Comisión Permanente del Congreso Nacional, éste año la presidencia recaerá en un senador, para el cargo disputan el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) y el senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista).

El senado analizará el proyecto de ley “Que define y regula las relaciones de los dueños de salones de belleza y profesionales de la belleza”. Las comisiones del Senado recomiendan aceptar las modificaciones introducidas por Diputados que elimina la posibilidad de la rescisión unilateral de contratos y otros relacionados a la certificación.

También el Senado estudiará el proyecto de ley “Que establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales, modifica normas para la sustanciación de juicios ejecutivos promovidos ante los juzgados y tribunales de la República, modifica los artículos 139, 158, 159, 309, 444, 446 y 448 de la ley n° 1337/1988 ‘Código Procesal Civil’ e incorpora el artículo 501″.

Lea más: Diputados aprueba dos proyectos para intentar frenar la “mafia de los pagarés”

Con el aval de la Corte, Diputados incluyó los pagarés electrónicos. Sin embargo, la comisión de Legislación recomienda ratificarse en su versión original.

En el orden del día también figura el proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”. Las comisiones Legislación y Derechos Humanos por sobrelegislación recomiendan rechazar la norma.

Será analizado además, el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 5°, 10°, 15°, y abroga el artículo 9° de la ley n° 6389/19 ‘que establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biocombustible apto para la utilización en motores diésel", que fue presentado por cartistas.

Lea más: Advierten con juicio político a ministros de la Corte por caso “mafia de pagarés”

También figura un proyecto de ampliación presupuestaria de G. 10 mil millones para el Ministerio de Educación para el mantenimiento de las escuelas rurales del Departamento de Itapúa.

Otro punto a ser analizado es el proyecto “Que modifica los artículos 137 y 138 de la ley N° 1160/97 ‘Código Penal“. Se propone la modificación de los artículos 137 (estupro) y 138 (actos homosexuales con personas menores de edad) para incluir a los adolescentes de 17 años, ya que la norma vigente habla de menores de 14 a 16 años.

Se elimina la excepción que exime de pena a autores menores, con el fin de armonizar la ley con estándares internacionales -que reconoce como niño a toda persona menor de 18 años- además de reforzar la protección de niños y adolescentes frente a delitos sexuales.

Figura además el proyecto de ley “Que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay, a la corrida de toros (torín)”. La comisión de Cultura recomienda aprobar con modificaciones la normativa.