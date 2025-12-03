Partido de la Libertad de Eduardo Nakayama oficializa apoyo a Sole Núñez

Nakayama encabezará el encuentro en respaldo de Soledad Núñez y la aspirante a la intendencia presentará sus principales propuestas para la capital.

Nakayama ingresó al Senado en 2023 por la lista Senadores por la Patria, que reunía a los candidatos del PLRA, el PDP y otras fuerzas opositoras. Obtuvo 28.500 votos preferenciales y fue el sexto senador del PLRA más votado.

Renunció como afiliado del PLRA en diciembre de 2023 denunciando que la agrupación fue tomada por el cartismo. Fundó su propia agrupación “El Partido de los liberales”, actualmente Partido de la Libertad.

Nakayama combatió a Nenecho, Johanna, al Frente Guasu y a Cruzada

En 2021 Nakayama fue candidato del PLRA a la intendencia por “Juntos por Asunción” reuniendo 108.485 votos, según el TREP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Perdió ante Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) quien tuvo 122.353.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Oposición unida ganaba a Nenecho por más de 3.000 votos, según TREP

Su otra rival fue la hoy diputada Johanna Ortega (PPS), de la alianza “Asunción para Todos” quien tuvo 12.044 votos. Ortega, quien también ingresó al Congreso en 2023, ahora vuelve a ser candidata a intendenta de Asunción por las fuerzas de izquierda de la oposición.

En ese entonces, si los votos de Nakayama, Ortega y los del candidato del Frente Guasu Luis Narvaja (1.468) y el de Cruzada Nacional, Diego Oliver (2.067) se sumaban para una sola candidatura, la oposición le habría ganado al cartismo ese año.