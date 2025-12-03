¿Vuelve el tractor amarillo? Fuerza Republicana acompaña candidatura de Samaniego para Asunción

La precandidatura del colorado Arnaldo Samaniego, para hacer frente a la de Camilo Pérez, fue oficializada esta semana. El exintendente de Asunción apunta al rekutú para las próximas elecciones municipales.

“No podemos permitir que una persona sin experiencia llegue a la intendencia de Asunción”, indicó en conferencia de prensa el exvicepresidente Hugo Velázquez, líder de Fuerza Republicana.

El exparlamentario confirmó que Juan Villalba renuncia a su precandidatura para que todo el movimiento apoye a Samaniego.

Velázquez, dispuesto a enfrentar a HC

En la misma conferencia de prens también confirmó que quiere ser el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Le voy a hacer frente a Horacio Cartes”, dijo ante la eventual intención del líder cartista de apuntar al rekutú.

Agregó que HC ya confirmó en un evento partidario que es volvería a candidatarse. “Yo tengo la fuerza para candidatarme. Tengo la convicción de que la dirigencia de base me va a acompañar en toda la República y que yo puedo ser el próximo presidente del partido”, manifestó.

Dijo que la ANR debe volver a “humanizarse” y “abrir sus puertas para que sea el cobijo de la dirigencia del partido”.

“Lo que creo es de que la gente hoy no le tiene como a su casa a la Junta de Gobierno. Y antes era el cobijo de toda la dirigencia del interior, de toda la dirigencia de Asunción, y ese calor humano le falta hoy al partido”, manifestó.

Finalmente, volvió a afirmar que está cerca de dejar de ser “significativamente corrupto” para Estados Unidos. Dijo que si Cartes obtuvo el “blanqueo” fue solo porque tenía a funcionarios del Estado operando para él desde la Embajada.