Senador Mario Varela advierte que ascensos policiales podrían postergarse a marzo si Riera no entrega informes del polígrafo

Varela señaló que la comisión de Asuntos Constitucionales exige que todo el proceso sea transparente y se ajuste estrictamente a la Constitución.

“No pueden existir dudas y debemos evitar cualquier arbitrariedad. Por eso creemos que todo se tiene que traer a la vista, y estamos al límite del receso parlamentario”, afirmó.

El legislador enfatizó que, si el Ministerio del Interior no envía los informes completos, el estudio podría quedar para el próximo año. “Ojalá no tengamos que aplazar esto, pero si no hay respuesta, corre el riesgo de que así sea”, advirtió.

¿Pasan a retiro los comisarios si no se estudian los ascensos?

Ante la consulta sobre un posible pase a retiro de los comisarios afectados, el senador aclaró que no es así. “No es que pasan a retiro; su estudio simplemente se pospone a marzo. Mientras no tratemos el tema, no deberían pasar a retiro. Sería postergar el análisis al inicio de la actividad legislativa”.

Varela también subrayó que la intención de la comisión no es perjudicar a los policías que sí cumplieron con todos los requisitos. “No buscamos perjudicar a quienes están en condiciones, que hicieron la prueba y fueron examinados correctamente”.

La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), indicó que el Senado pidió al Ministerio del Interior remitir todos los informes, incluyendo los casos de policías con sobreseimiento definitivo y aquellos investigados por el Ministerio Público. “Eso se pide todo, se estudia y, posteriormente, se concede o se rechaza el ascenso”, señaló.

Uno de los motivos de preocupación es la falta de claridad sobre el examen aplicado al comisario César Pérez, quien quedó fuera de la nómina de los propuestos del Ejecutivo para ascender. Varela afirmó que esta situación obliga a contar con información completa y detallada de todos los comisarios.

“Existen muchas dudas, como en el caso del comisario Pérez. Necesitamos toda la información, no solo de él sino (también) de los demás policías”.

¿Por qué también se pide la nómina de los que quedaron fuera?

El senador explicó que la comisión busca comparar los resultados del polígrafo con el historial profesional de cada postulante. “Queremos saber si hubo o no irregularidades. Vamos a comparar con el currículum. No pueden existir dudas”.

Por ese motivo, se solicitó la lista completa, no solo de quienes aprobaron, sino también de quienes quedaron fuera del proceso.

Consultado sobre si existe coincidencia con senadores del cartismo, Varela confirmó que varios miembros de ese sector estarían dispuestos a acompañar la posición mayoritaria. “Muchos van a acompañar, y la decisión que tomemos podría ser consensuada”.