Adjudicada con 5G por Conatel está dirigida por “amigos” de Santi Peña

A pesar de graves cuestionamientos, entre agosto y octubre de este año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) concretó la adjudicación de cuatro de las ocho subbandas del espectro 5G a la empresa Nubicom SRL, ahora registrada en el país como Nubicom Paraguay SA y originaria de Salta, Argentina.

Según datos proveídos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa está totalmente dirigida en el país por integrantes del Grupo Vázquez SAE, conglomerado empresarial fuertemente ligado al presidente Santiago Peña –del cuál fue socio comercial– y al que su gobierno benefició con millonarios contratos públicos.

No socios, sí directivos

La compañía que se quedó con la mitad del espectro 5G disponible fue inicialmente constituida como Biopulp SA con un capital social mínimo de 3 millones de guaraníes en enero de 2025.

Mediante una asamblea extraordinaria en septiembre de 2025, cuando ya fue entregada la oferta para el llamado y se esperaba la adjudicación por parte de la Conatel, la sociedad cambió su denominación a Nubicom Paraguay SA y experimentó un aumento de capital social, elevándolo hasta 162.800 millones de guaraníes (equivalentes a aproximadamente US$ 24 millones).

El accionista mayoritario es la argentina Nubicom SRL con el 99.94% de participación. Sin embargo, documentos presentados ante el MEF revelan que la dirección y administración local recae en figuras clave del Grupo Vázquez, electos el 13 de septiembre de 2025. El director presidente es Guillermo Vázquez Muniagurria, quien también es director suplente de ueno bank Saeca y director titular de ITTI Saeca.

Algunos de los directivos clave son César Manuel Astigarraga Lambaré, quién ocupa el cargo de director vicepresidente y, a la par, es presidente de ITTI Saeca. Otro reconocido referente del grupo que ocupa el cargo de director titular es Luis Ernesto Angulo Rivera, actual vicepresidente de ITTI Saeca.

Además, tanto el domicilio fijado como el correo declarado al MEF corresponde al Grupo Vázquez.

Graves cuestionamientos

Durante la licitación, Nubicom fue objeto de cuestionamientos al no acreditar al menos 100.000 clientes activos en la República Argentina, lo cuál era un requisito excluyente del pliego de bases y condiciones. Un informe presentado por Núcleo SA estimó que la cifra real sería inferior, alrededor de 37.834 clientes.

Conatel no pudo verificar directamente la información con su par argentino, Enacom, ya que este alegó que los datos estaban protegidos por un “secreto estadístico”. Ante esto, Conatel aceptó un acta notarial en el que un escribano “certificó” el cumplimiento del requisito.

Versión de Astigarraga

En contacto con ABC, César Astigarraga fue consultado sobre su cargo y el de otros miembros del directorio relacionados con el Grupo Vázquez (incluyendo a Guillermo Vázquez, Luis Angulo, Bernardo Algorta, Ruth Ramírez y Miguel Almada).

Astigarraga se negó a confirmar o desmentir la información. Su respuesta fue: “Yo no sé de qué me estás hablando”, y finalizó la comunicación de forma inmediata, diciendo: “Un gusto. Hasta luego”.