Senado pide al Ministerio de Defensa detalles legales sobre el ascenso de dos coroneles incorporados

El pedido se realizó mediante una nota remitida el 3 de diciembre de 2025, firmada por el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, en relación al Mensaje Nº 339 del Poder Ejecutivo, que solicita acuerdo constitucional para el ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

Los oficiales cuyos expedientes quedaron pendientes son: Coronel San Med. Darío Fretes Alvarenga (médico militar) y coronel de Justicia Militar Julio Alberto Vargas Alonso (abogado).

Ambos pertenecen a los denominados oficiales complementarios, profesionales incorporados con rango militar, pero que no provienen de la carrera castrense tradicional.

Lea más: Peña remite al Senado lista de ascensos de militares

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La comisión solicita al ministro de Defensa especificar si estos oficiales cumplen —o no— con los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, la Ley N.º 1115/1997 y las normas militares vigentes para acceder al grado inmediato superior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las exigencias mencionadas figuran formaciones de alto nivel como: Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, Curso de Política y Estrategia de las Fuerzas Singulares, Escuela de Comando y Estado Mayor, programas de maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) o equivalentes.

84 ascensos aprobados

La semana pasada, el presidente de la comisión explicó que durante el análisis de los expediente los militares fundamentaron bien algunas objeciones que había y en esa reunión resolvieron dar el acuerdo constitucional para el ascenso de 84 militares superiores, menos dos que son militares incorporados, que tienen rango militar pero son profesionales —uno médico y el otro abogado—, que serán tratados el próximo martes.

La decisión de postergar los dos expedientes surgió tras observaciones presentadas por la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) quién alega que los coroneles incorporados podrían no cumplir con todos los requisitos académicos que se exigen.