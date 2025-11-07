Peña remite al Senado lista de ascensos de militares

En la nota del jefe de Estado, Santiago Peña (ANR-HC) dirigida al titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), refiere que el pedido de acuerdo constitucional de oficiales militares es conforme a la normativa “Del Estatuto del Personal Militar“, concordantes con la Ley Nº 4221/ 2010 para el ascenso al grado inmediato superior a Oficiales Generales, Almirante y Superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación, con antigüedad del 31 de diciembre de 2025.

El Poder Ejecutivo refiere que los oficiales militares “reúnen los requisitos exigidos para el efecto, conforme con lo resuelto por la Junta de Calificación de Servicios para Oficiales-Especial, reunida en Sesión Ordinaria Nº 129 del 1 de octubre de 2025”. El Ejecutivo remitió las notas Nº 337, 338 y 339 en las cuales solicita el acuerdo para oficiales.

En una lista pide el ascenso al grado de general de división o equivalente (vicealmirante) de 30 oficiales (promoción 1993). Todos los oficiales tienen actualmente el rango de generales de brigada o contraalmirante. Solo un oficial, el general de brigada Roque Colmán, es la promoción 1992.

En la otra nota, el Ejecutivo pide el ascenso en el grado de coronel y capitán de navío de 53 oficiales militares que actualmente tienen el rango de teniente coronel o capitán de fragata. Esta lista contempla a oficiales de la promoción 2000. El Ejecutivo también solicita el ascenso de un teniente coronel (promoción 1999).

Ahora se espera que el pleno del Senado de entrada el pedido del Poder Ejecutivo en la sesión ordinaria prevista este miércoles 12 noviembre. Luego, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, estudiará las fojas y convocará a los propuestos al ascenso al grado inmediato superior.