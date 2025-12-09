Distintivos para identificar a adultos mayores conductores serían un “acto discriminatorio”, según diputado

Durante la última sesión de la Cámara de Senadores, la semana pasada, fue debatido un proyecto de ley que plantea la creación de distintivos adhesivos con forma de ñandutí que serían colocados en vehículos cuyos conductores sean mayores de 65 años.

La propuesta, que tiene su origen en la Cámara Baja y fue firmada por diputados del Partido Colorado, argumenta que el distintivo servirá para que los demás conductores sepan extremar precauciones ante la presencia de adultos mayores al volante.

Sin embargo, varios parlamentarios se han manifestado en contra del proyecto de ley al considerarlo discriminatorio. El Senado aprobó una versión modificada del proyecto, estableciendo que la utilización del distintivo sea voluntaria, y remitió la propuesta modificada a Diputados.

“El sentido común dicta rechazar”

En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado Luis “Freddy” Franco (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) dijo que “el sentido común dicta rechazar” la propuesta de sus colegas colorados.

“No amerita mucha discusión, hay que darle suprimir, enter y avancemos a otro tema”, subrayó.

Dijo opinar que la colocación de un distintivo como el que propone el proyecto sería un “acto discriminatorio” contra los adultos mayores y argumentó que el Congreso debería tratar temas de mayor relevancia.

“Hay temas mucho más importantes, lamento que la sociedad tenga que prestar atención a este tipo de proyectos”, dijo.