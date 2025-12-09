Kattya tilda de “criminal” la reunión secreta de ministros de Corte con HC

De “criminal” tildó la exsenadora Kattya González el comportamiento de los ministros de la Corte que supuestamente se reunieron con Horacio Cartes y el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga.

“Ministros de la CSJ, que se supone deberían de responder a los intereses de todos los ciudadanos, hoy están haciendo lobby en el quincho para blanquear la horrenda trama delictiva de la mafia de los pagarés”, denunció la exlegisladora en su cuenta de la red social X.

La reunión se realizó entre César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón con Horacio Cartes, José Alberto Alderete y el presidente de la República, Santiago Peña.

Los excluidos de la misma fueron los ministros Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministros de la Corte recuperan sus feudos, tras reunión con Horacio Cartes

Siguen sin desmentir la reunión

Pese a las constantes publicaciones y críticas a la supuesta reunión secreta, ninguna autoridad que participó de la reunión salió a desmentir la misma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una reunión secreta no desmentida por seis de los nueve miembros de la CSJ da cuenta de un comportamiento criminal y absolutamente inadmisible en una república donde la cosa pública, donde las reuniones entre poderes deberían hacerse a la luz del día, no entre bambalinas, no en secreto. La agenda debe ser pública”, sostuvo Kattya.

Agregó que la justicia es un elemento fundamental para que en un país exista democracia, para que los ciudadanos sintamos que realmente el Poder Judicial pone freno al abuso de poder, combate la corrupción y la impunidad y no es parte del problema; sin embargo, la realidad es absolutamente otra, por lo que queda a los ciudadanos y a las ciudadanas ejercitar la dignidad, no callar, levantar la voz ante estos atropellos cotidianos.

“Miembros de la Corte que desde su asunción no han dado ninguna señal de coraje, de valentía. Es por eso que debemos estar atentos, porque el avance autoritario, el copamiento de poder y una justicia que se arrodilla al poder político y hegemónico de alguien que se siente patrón de este país es verdaderamente grave”, denunció la exlegisladora.

Exigió que se termine el secretismo y la oscuridad, “prendamos la luz para al menos intentar que las cucarachas se escondan”, concluyó.