Advierten que reunión secreta de ministros de Corte con Peña y HC viola equilibrio de poderes

El ministro Víctor Rios Ojeda se refirió a la publicaciones periodísticas respecto a una supuesta reunión secreta de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el presidente de la República Santiago Peña y el presidente del Partido Colorado Horacio Manuel Cartes Jara, en el Mburuvicha Róga, la semana pasada; y afirmó que de confirmarse la información, afectaría gravemente la imagen del Poder Judicial.

“La reunión de la Corte con el presidente de la República, el titular del Congreso Nacional o los parlamentarios es saludable, porque eso es lo que ordena la Constitución Nacional. Nosotros (máximo tribunal) somos parte del Estado; pero que esas reuniones sean secretas y con participación de personas que no tienen responsabilidad institucional no es saludable y afecta a la autonomía de los poderes”, enfatizó Ríos Ojeda en comunicación con ABC Cardinal.

El integrante de la Sala Constitucional del máximo tribunal agregó que espera que no se confirme la reunión secreta y aclaró que él siquiera fue invitado a la reunión y que además de él tampoco participaron del encuentro los ministros Gustavo Santander Dans (también integrante de la Sala Constitucional) y el ministro Manuel Ramírez Candia (miembro de la Sala Penal).

Insistió en que si se confirma que las cosas ocurrieron tal como se publican, claramente afecta el funcionamiento armónico del Estado paraguayo y, obviamente, afecta a la salud de la República porque va afectar al Poder Judicial porque uno de los participantes es presidente del partido oficialista y no corresponde.

“Espero que finalmente esto no se confirme, por el bien y por la salud de la República”, remarcó Ríos Ojeda.

Algunos ministros quieren retomar “feudos”, según Ríos

Según la publicación mencionada, de la reunión con el mandatario y Horacio Cartes participaron los ministros César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón; y el tema central del encuentro fue el proyecto de ley que elimina la rotación de los ministros superintendentes en las circunscripciones judiciales del país.

Sobre el punto, el ministro Víctor Ríos detalló que son tres o cuatro los miembro del máximo tribunal que sostienen que es importante la rotación de ministros superintendentes en las circunscripciones judiciales del país, precisamente para que no los acusen de que se constituyen en feudos. Recordó que estaban preparando un proyecto de acordada, pero en ese interín el Parlamento sancionó la ley que establece que los ministros superintendentes deben rotar cada dos años.

Puntualizó que la postura junto al mencionado grupo de colegas es que la rotación de los responsables de las circunscripciones es saludable, no solo para el funcionamiento del Poder Judicial sino de la propia República; y que no los mismos no estén por cinco, diez o quince años manejando una determinada circunscripción.

“Algunos colegas sostienen que esto es avanzar sobre la independencia del Poder Judicial, que esa rotación no se puede disponer por ley, por lo que solicitan la derogación de la normativa y que, en todo caso, después la propia Corte Suprema de Justicia establezca la rotación mediante una acordada”, sentenció el ministro Víctor Ríos.