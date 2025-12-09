TJSE habilitó ya a 65 organizaciones políticas

La Dirección de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentó el listado de los movimientos políticos reconocidos a la fecha por los Tribunales Electorales de todo el país, en la cual indica que 28 movimientos políticos nuevos podrán presentar candidaturas para las elecciones de intendentes y concejales municipales para el 2026.

Además, están reconocidos y vigentes 37 partidos políticos a nivel nacional. Entre este listado, dos partidos políticos fueron reconocidos recientemente por el Tribunal Electoral de Capital.

Uno de ellos es el partido político “Mboriahu Memby”, que antes era un movimiento desprendido del Partido Cruzada Nacional y cuyo actual referente es el presidiario Rafael Esquivel más conocido como Mbururu.

El mismo cumple tres condenas, una por coacción sexual en niños (15 años), otra por coacción grave (dos años) e intento de homicidio (10 años).

El otro partido político reconocido es Yo Creo / Conciencia Democrática Nacional, cuyo líder es el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto.

La Justicia Electoral indicó que también hay otros cinco partidos políticos en proceso de formación, pero ya sin posibilidades de participar de los próximos comicios municipales.

Es importante recordar que el plazo para la solicitud de reconocimiento de alianzas y concertaciones vence el próximo 15 de diciembre y el plazo para el reconocimiento final fenece el 29 de diciembre.

Según el cronograma electoral, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 7 de junio y las elecciones municipales el domingo 4 de octubre de 2026.