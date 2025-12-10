Dejan sin quorum sesión de Diputados para salvar a siete intendentes

Tres jefes comunales cartistas y cuatro opositores denunciados por indicios de corrupción pública “se salvaron” de que sus gestiones sean intervenidas gracias al pacto de impunidad que reinó ayer en la Cámara de Diputados, paradójicamente, justamente en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

Los intendentes beneficiados con el pacto de impunidad son: Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), intendente de Tomás Romero Pereira y padre del senador cartista David Rivas; de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-HC); de Lima, Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná, César Machuca (ANR-HC); el de Emboscada, Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú, Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Alianza).

Varios de los pedidos de intervención estuvieron congelados por más de un año y, en la penúltima sesión de la víspera, se colocó en el punto siete del orden del día ya con la clara intención de enviar al “oparei” (impunidad).

El diputado Roberto González (ANR-Añetete) lamentó que sus colegas ignoren las posibles irregularidades denunciadas en las gestiones municipales y dejen impunes sus gestiones con el argumento que ya no vale la pena una intervención debido a la proximidad de las elecciones municipales convocadas para el 7 de junio (internas) y 4 de octubre de 2026 (generales).

“Me preocupa que hay colegas que no quieran escuchar las irregularidades. Este es el momento de escuchar las denuncias, de hacer las intervenciones. Este es el momento de que la ciudadanía vea cómo nos estamos comportarnos con la denuncias de corrupción. Habemos quienes nos preocupamos por la transparencia, pero hay otros que se ocupan de ocultar las irregularidades y de apañar la corrupción”, dijo González intentando inútilmente arengar a la mayoría de sus colegas.

Sin embargo, Miguel Del Puerto (ANR-HC) solicitó “control de quorum” antes de justificar su postura, a sabiendas de que previamente cartistas y algunos liberocartistas se pusieron de acuerdo para abandonar la sala.