Gremios vialeros se van hacia camino sin salida por deuda del Gobierno, mientras se suman intereses y penalizaciones

Un panorama desalentador para el 2026 pintaron esta mañana el representante de Capaco, José Heisecke y de Cavialpa, Paul Sarubbi tras la reunión con miembros de la mesa directiva de Diputados, que afirmaron que pese a que existe el dinero para financiar obras estatales en ejecución, el presupuesto para el próximo año está limitado con el fin de que el gobierno de Santiago Peña simule respetar el déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero a un alto costo.

Esto ya que la falta de desembolsos a las empresas de construcción podría llevar a la paralización de obras, lo que implicará el cese de pago a trabajadores y proveedores de insumos, sumado al pago de intereses y penalizaciones por tener guardado el dinero.

“El dinero existe, son préstamos internacionales en su mayoría, (y el problema) pasa por el tope fiscal. Hay una Ley de responsabilidad fiscal que le limita a ellos en este año 2025 al 1.9 (por ciento de déficit) del PIB. Bueno, no pueden desembolsar. El dinero existe, hay y lastimosamente no pueden pagar”, comenzó diciendo Heisecke sobre la problemática.

Estimaron que la deuda total hasta ahora asciende a US$ 200, y si suman intereses, calcula entre US$ 100 o incluso 150 millones. Acotó que para el próximo año el panorama es menos alentador, ya que el tope fiscal es aún más ajustado.

“El año que viene el tope fiscal también disminuye mucho, disminuye al 1.5%, entonces cada vez va a estar más complicado el tema y y estamos desde marzo-abril de este año con una diferencia grande entre lo que estamos haciendo de obra y lo que estamos cobrando, y esa brecha mes a mes crece ya exponencialmente, lo cual nos preocupa”, insistió.

Abonando esa postura, Sarubbi, de Cavialpa, remarcó que ahora mismo ya se están viendo por obligaciones como el pago de salarios, aguinaldo y a proveedores, sumando a que hasta ahora mantienen las obras en marcha gracias a préstamos de bancos, lo que incluye el pago de intereses.

Insistió que para el próximo año, el panorama es peor aún. “El presupuesto para el año 2026 entendemos que es insuficiente para todas las obras que hay en ejecución, más todas las obras que según nos plantearon desde el gobierno se van a licitar, porque hay proyectos nuevos que sé que se quieren licitar. Bueno, sumando los proyectos nuevos a los proyectos en ejecución, la verdad que los números no dan“.

“Esconden la basura bajo al alfombra”

Heisecke mencionó que del monto presupuestado para este año, unos US$ 680 millones, esperan que desembolsen al menos el remanente que rondaría los US$ 250 a 280 millones, para cubrir los gastos más urgentes, pero que eso no solucionará el problema que se vendrá el próximo año.

“La verdad es que la deuda existe. La verdad es que puede ser que se muestre un tope fiscal de 1.9, pero la deuda es mayor que eso y siempre nosotros mencionamos -y aunque duela decirlo- es esconder un poco la basura en la casa bajo la alfombra y nosotros queremos sinceramiento", dijo Heisecke.

Más en tono de sinceramiento que de amenaza, dijo que en esta situación la mayoría de las empresas harán lo que puedan para cumplir con el pago de salarios y aguinaldo de sus empleados, ya que es una obligación legal, pero a este ritmo, es irrefrenable el hecho de que el próximo año se puedan parar las obras, varias de ellas “emblemáticas” de este gobierno.

“Yo no puedo decir de que no se va a pagar el aguinaldo porque es por ley”, pero “ya depende de la situación financiera y económica de cada empresa” y sobre todo las “más chicas y medianas que no tienen más acceso a créditos bancarios, entonces, ¿qué les queda? No es una situación demasiado cómoda", dijo Heisecke.

Este finalmente citó entre las obras que podrían verse afectadas el próximo año la Ruta Bioceánica, al igual que la Ruta 12, así como la que une Concepción con Pozo Colorado.

“No estamos aquí para amenazar a nadie, pero con el correr del tiempo esto, yo me imagino, si no se soluciona para el primer trimestre del año que viene, empezando por las obras más pequeñas -ya hay obras pequeñas paradas-, el año que viene las obras importantes podrían tener una disminución en su ritmo de trabajo hasta una paralización futura”, refirió.

Ambos representantes de gremios mencionaron que tomaron a bien el interés de mediación de Diputados para superar el impasse.

Preocupados por intereses y puniciones

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que participó de la reunión, se sumó a la preocupación, que no solo radica en que unas 200.000 personas dependen directa o indirectamente del rubro, sino sobre todo porque el dinero está estancado, fruto de millonarios préstamos que además tienen sus obligaciones.

“Se están pagando intereses por esos créditos y todos estos créditos tiene que saber la ciudadanía que tienen penalidades por el no uso. (...) Es decir, vos tenés el dinero, estás pagando intereses por eso, estás pagando penalidad por no usarlo y aparte le estás pagando intereses a estas empresas por no pagarles. ¿Cómo se entiende eso entonces?“, cuestionó la legisladora.

Remarcó que esta no es una preocupación de ahora, sino que ya lo advirtió durante el estudio del Presupuesto de Gastos 2026, y que no se limita a la deuda con constructoras, sino con otros sectores y que estamos ”manteniendo en realidad superficialmente ese déficit fiscal, porque la realidad es otra: el Estado le debe a todo el mundo".

“Este es un presupuesto mentiroso que no prevé el pago de las deudas que se tienen” y con esto “seguramente que apenas comienza el periodo parlamentario del año que viene, se va a estar llamando a una extraordinaria para emitir bonos para pagarles”, todo esto “para no aumentar el déficit fiscal, pero tenemos que sincerarnos como país” y asumir el verdadero déficit fiscal.

“Todo muy lindo con la macro (economía), pero el no pago a estos sectores afecta directa e indirectamente a 200 000 personas y a sus respectivas las familias, el pago al Instituto de Previsión Social (IPS), tienen que pagar a otros proveedores, hablaron empresas que ya están en quiebra. Todos le deben a los bancos, los bancos también ya están preguntando por qué el Estado no paga. Es decir, es grave la situación y en realidad una una cuestión de decisión política”, insistió.