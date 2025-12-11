Lizarella no cree que nuevos cargos en el Congreso sean para ubicar a operadores

Para el presupuesto 2026 se prevé la creación de más cargos en el Congreso Nacional, algo que ya genera muchas críticas, pues se habla que esto serviría para colocar a operadores políticos.
Sobre el punto, la senadora Lizarella Valiente, señaló: “Habría que preguntarle al administrador de gastos, que es el presidente del Congreso, por qué cree necesario la creación de estos cargos”.
“Yo puedo hablar con mucho conocimiento con lo que tiene que ver con el Ministerio de la Niñez. Sabemos de programas que se están llevando adelante y que tienen muy buenos resultados, donde se va a necesitar la contratación de personales de blanco, psicólogos, trabajadores sociales, para llevar adelante estos programas”.
Sobre la posibilidad de colocar a operadores políticos en estos cargos, comentó: “Eso de ubicar personas allegadas es muy complicado, teniendo en cuenta esta nueva ley del servicio civil, que todo es por concurso".
Para finalizar, reiteró que el tema de más contrataciones se debe consultar al presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez. “Él puede decir por qué se necesitan más contrataciones”.