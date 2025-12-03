Diputados sanciona el PGN 2026 con aumentos que rondan los US$ 56 millones

En sesión extraordinaria realizada ayer a la tarde, la Cámara de Diputados dio su visto bueno por mayoría de votos al proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026 en la versión modificada de la Cámara de Senadores, por lo que el plan quedó sancionado y pasa al Ejecutivo para su promulgación correspondiente.

Con las modificaciones introducidas, el Presupuesto sancionado para el año 2026 quedaría en G. 149,61 billones, unos US$ 18.984 millones al cambio presupuestado, lo que significa una diferencia de G. 435.907 millones (US$ 56 millones) en comparación al proyecto inicial presentado por el Poder Ejecutivo en agosto del presente año de G. 149,17 billones (US$ 18.928 millones).

Por otra parte, la diferencia entre uno y otro ejercicio equivale a G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones) más.

El plan contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se prevé una recaudación tributaria de G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año; y el Tesoro podrá emitir bonos por hasta un monto de US$ 1.303 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En principio, al Gobierno central se le asignan G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados podría definir hoy estos incrementos en el PGN 2026

Fuentes de financiamiento

En cuanto a la fuente de financiamiento, los recursos de fuente 20 que son los obtenidos de créditos público representan el 14% con G. 20,44 billones, mientras que los recursos del Tesoro o de fuente 10 se estimó en G. 51,52 billones y cubre poco más del 34% del Presupuesto y en tanto que la mayor parte (el 52%), se financia con recursos institucionales o de fuente 30 que representaría unos G. 77,64 billones para el año 2026, según los datos expuestos.

Principales aumentos

Entre las principales modificaciones aprobadas con respecto al proyecto inicial del PGN 2026 resaltan los incrementos para el Ministerio de Salud por G. 95.300 millones que será distribuido para el Programa de Alimentación Nutricional (Pani), sistema de agua, leche para adultos mayores en vulnerabilidad, Hospital Caaguazú, Ineram, Plan Sumar, entre otros. También se aprobaron G. 17.000 millones más para el plan de letrina cero y supervisión regional.

Además fue aprobado un incremento de G. 45.000 millones para recategorización salarial del personal de enfermería en el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS). Se sumaron ajustes por G. 14.000 millones para la Diben y G. 45.000 millones más para Conatel. A las universidades del interior se asignaron G. 35.000 millones más.

Con respecto al rubro del Tribunal Electoral, se aumentaron G. 10.000 millones.

Lea más: PGN 2026 tiene asignado más de 345.000 cargos públicos

Aumento salarial y cargos

Para el financiamiento de los servicios personales se destinan cerca de G. 35,7 billones (US$ 4.540 millones), que representa un aumento de más de G. 2 billones (US$ 258,9 millones) frente al presupuesto vigente.

El aumento se debe, entre otros, a los reajustes del 3,6% previstos por la variación del sueldo mínimo y la inflación, para policías, militares, gobernadores, miembros de juntas departamentales, jubilados de la Caja Fiscal, docentes, así como por la creación de 11.105 nuevos cargos.

En educación la inversión adicional para el cumplimiento del escalafón docente se destina G. 71.000 millones y el reajuste salarial por inflación del 3,6% desde enero del 2026 por un total de G. 280.000, que beneficiarán a 92.808 cargos docentes.

Lea más: PGN 2026: suba del sueldo mínimo tendrá un impacto de más de G. 267.000 millones

En cuanto a los incrementos autorizados por Diputados (mayormente para creación de cargos y aumento salarial) para la Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, quedaron sin efecto con la versión aprobada del Senado.