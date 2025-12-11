Senado concede ascenso a militares

El punto conflictivo fue que la oposición, en dictamen en minoría, pidió excluir los ascensos de los coroneles Darío Fletes Alvarenga (sanidad médica) y Julio Alberto Vargas (Justicia Militar), profesionales incorporados a la milicia.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) señaló que los coroneles no cumplen con el procedimiento de evaluación ni con el grado de instrucción requerido por el reglamento de las Fuerzas Militares. Desacreditó el mensaje del Ministerio de Defensa de que los profesionales supuestamente gozaban de “leyes especiales” y dijo que dichas normas nunca fueron acercadas.

En cambio, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que los postulantes cumplían con los requisitos legales.

Rafael Filizzola (PDP) y Celeste Amarilla (PLRA) pidieron postergar los ascensos de los dos casos particulares, pero su moción no tuvo el apoyo necesario.

