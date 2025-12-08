Senadores tratarán ascensos militares en penúltima sesión

El Senado se prepara para una de las sesiones más cargadas antes del receso parlamentario. El acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior a 77 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas figura en el quinto punto del orden de la penúltima sesión ordinaria.

Se requiere el ascenso a coronel del teniente coronel DCEM Nelson Édgar Zarza Caballero. Asimismo, a 53 militares al grado de coronel y capitán de navío y a otros 23 militares al grado de general de división y/o equivalente.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado solicitó formalmente al ministro de Defensa Nacional, Óscar González Cañete, que informe cuáles son los requisitos legales y reglamentarios necesarios para el ascenso de dos coroneles incorporados cuyo caso quedó en suspenso durante la última reunión.

Lea más: Senado pide al Ministerio de Defensa detalles legales sobre el ascenso de dos coroneles incorporados

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pedido se realizó mediante una nota remitida el 3 de diciembre de 2025, firmada por el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, en relación al Mensaje N.º 339 del Poder Ejecutivo, que solicita acuerdo constitucional para el ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos casos bajo revisión corresponden a los oficiales cuyos expedientes quedaron pendientes: coronel San Med. Darío Fretes Alvarenga (médico militar) y el coronel de Justicia Militar Julio Alberto Vargas Alonso (abogado).

Ambos pertenecen a los denominados oficiales complementarios, profesionales incorporados con rango militar, pero que no provienen de la carrera castrense tradicional.

Analizarán mañana

La comisión de Asuntos Constitucionales analizará mañana, en su reunión de la comisión, los dos casos citados con los informes que el ministro de Defensa haya proveído al órgano.

Por otro lado, los senadores aguardan las respuestas del ministro del Interior, Enrique Riera, sobre las constancias del test del polígrafo de los policías que sí superaron la prueba y el legajo de los comisarios que no pasaron el examen antes de prestar o no el acuerdo constitucional que se requiere del Senado.