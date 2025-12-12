Constitucionales se reúne el lunes y Riera se resiste a enviar legajo de comisarios que no superaron la prueba del polígrafo

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores convocó a una reunión extraordinaria para evaluar el conflictivo pedido de ascensos de los policías sometidos a la prueba del polígrafo.

El ministro del Interior, Enrique Riera, envió únicamente las constancias de los oficiales que aprobaron el examen, pero omitió los legajos completos de los comisarios que se aplazaron, un punto clave para los legisladores que cuestionan la legalidad del mecanismo para seleccionar a los policías.

El dictamen deberá emitirse antes de la última sesión ordinaria del Senado, prevista para este miércoles 17, donde se definirá el futuro de 34 ascensos policiales.

La reunión será determinante para los senadores quienes deberán definir si es que postergan o no para el año que viene el ascensos de los comisarios.

La controversia se arrastra desde finales de noviembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Javier Zacarías Irún (ANR, HC), requirió por pedido de los senadores al Ministerio del Interior las constancias de aprobación del polígrafo de los oficiales propuestos para ascenso.

Asimismo, la nómina y copia íntegra de los legajos de quienes no superaron la prueba. Este pedido se realizó en el marco de los Mensajes del Poder Ejecutivo N.º 350 y 351, que solicitan el ascenso de 34 comisarios.

El Senado recién definirá su postura un día antes de la última sesión del año, próxima al inicio del receso parlamentario que comienza el 21 de diciembre y se extiende hasta el 3 de marzo.

En el documento enviado el 1 de diciembre, Zacarías Irún argumenta que la solicitud busca dar mayor celeridad y transparencia, como establecen el artículo 224 de la Constitución y la Ley 7280/2024 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional.

La nota subraya que la remisión de toda la información —incluidos los legajos de los reprobados— es obligatoria, de acuerdo con los artículos 142 y 143 de la ley.

La disputa escaló luego de que el presidente Santiago Peña enviara al Senado la nómina de policías que pasaron el polígrafo, prueba que el Ministerio del Interior adoptó como requisito para ascensos.

El senador y comisario retirado Carlos Núñez Agüero (ANR, disidente) cuestionó la evaluación al comisario César Pérez, quien no la aprobó la prueba del polígrafo. Núñez pidió al presidente reconsiderar su situación, pero tras perder la interna contra Riera, anunció su salida del movimiento Honor Colorado y conformó un bloque disidente con Alfonso Noria y Erico Galeano, quienes también decidieron salir del cartismo.

¿Qué ascensos pide el Poder Ejecutivo?

Los mensajes enviados al Senado incluyen: en el mensaje 351 el ascenso a Comisario General Inspector para 27 comisarios principales a partir del 31 de diciembre, entre ellos, Édgar Rolando Benítez González, hermano del comandante de la Policía Nacional.

Asimismo, en el mensaje 350 se pide el ascenso de 7 Comisarios Generales Inspector al rango de Comisario General Director. En total, 34 comisarios dependen del acuerdo constitucional del Senado.

Una comisión dividida y un dictamen impredecible

La Comisión de Asuntos Constitucionales está conformada por representantes del cartismo, aliados, disidentes y opositores, lo que genera un equilibrio frágil. Los senadores Núñez Agüero (ANR, disidente), Eduardo Nakayama (Independiente), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDP) y Mario Varela (ANR, disidente).

Los senadores adelantaron que podrían postergar los ascensos porque consideran que el polígrafo no debería definir la carrera de un oficial. El decreto reglamentario se publicó después de haber aplicado las pruebas, lo que para ellos constituye una irregularidad.

Lista de los comisarios que pasaron la prueba del polígrafo:

Propuesta de ascenso a siete comisarios generales inspectoral al grado de comisario general director

Brígido Ernesto Ojeda Báez Ángel Franco Muñoz Luis Ramón Bazán Rojas Feliciano Martínez Peña Ignacio Ramón Muñoz Marcelino Espinoza Medina Pablo Fredy Ortiz González

Propuesta de ascenso a 27 comisarios al grado de comisario general Inspector

Mujeres propuestas:

María Antonia Zamphirópolos María Agustina Achucarro de Fernández Zunilda Ramona Escobar Oviedo Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas

Resto de los propuestos: