Abogados cuestionan fallo y respaldan acceso a visitas en Mburuvicha Róga

Los abogados César Trapani, Felino Amarilla, Robert Marcial González, Diego Zavala, Alejandra Peralta Merlo y Cecilia Pérez presentaron de manera electrónica hoy el Amicus Curiae, que busca dar un respaldo a la apelación planteada por los profesionales Ezequiel Santagada y Federico Legal.

La acción planteada hoy busca respaldar el pedido de acceso a las listas de visitas y a los protocolos de seguridad de Mburuvicha Róga. La acción se da luego de que un Juzgado Penal de Sentencia rechazara un amparo constitucional que solicitaba la liberación de esos registros.

La resolución judicial sostuvo que la divulgación de la información requerida podría comprometer la seguridad nacional y vulnerar la intimidad familiar del presidente de la República, Santiago Peña. Frente a esa postura, los firmantes del Amicus consideran que el caso reviste un interés público manifiesto y amerita una revisión más profunda desde el punto de vista constitucional.

El pedido de acceso a los registros surgió tras la investigación periodística “Los sobres del poder”, que expuso presuntos vínculos y movimientos dentro del entorno del mandatario y de su círculo familiar. A partir de esas revelaciones, se impulsó el pedido para conocer quiénes ingresaron a la residencia presidencial y bajo qué condiciones.

Los argumentos de los abogados

En el escrito presentado ante el Poder Judicial, los abogados sostienen que el rechazo del amparo realiza una interpretación excesivamente restrictiva del derecho de acceso a la información pública. Señalan que Mburuvicha Róga, en su carácter de residencia oficial, es un espacio institucional financiado con recursos del Estado y, por lo tanto, sujeto a estándares reforzados de transparencia.

Argumentan además que la sola invocación de la seguridad nacional no resulta suficiente para negar el acceso a la información, sin una justificación concreta, específica y proporcional sobre los riesgos que implicaría su difusión. En ese sentido, afirman que es posible establecer mecanismos de entrega parcial o con resguardos, sin anular completamente el derecho ciudadano a informarse.

Consecuencias de una negativa a la transparencia

Otro de los puntos centrales del Amicus es que el caso trasciende a las partes involucradas y podría sentar un precedente relevante para futuras solicitudes de información vinculadas al ejercicio del poder. Advierten que una negativa amplia podría debilitar los principios de control democrático, rendición de cuentas y publicidad de los actos públicos.

Los abogados subrayan que la figura del Amicus Curiae tiene como objetivo aportar elementos técnicos y jurídicos al debate, sin sustituir a las partes del proceso, pero contribuyendo a que la decisión judicial contemple el impacto institucional y social del caso.

Las sugerencias para el Tribunal

Los profesionales del derecho piden al Tribunal que establezca que Mburuvicha Róga está sometida a las reglas de transparencia aplicables a todas las oficinas gubernamentales, especialmente del Presidente. Señalan que las visitas relacionadas con el ejercicio de la función presidencial son información pública, salvo excepciones específicas y temporales debidamente justificadas.

Resaltan que la seguridad presidencial se protege mediante medidas activas, no “mediante opacidad administrativa genérica”. Así también, subrayan que el riesgo de conflicto de interés prevalece sobre argumentos “especulativos de seguridad” cuando no se prueba un daño concreto.

Por ello, piden que se ordene la provisión de la información solicitada y se implemente un sistema regular de publicación de información sobre visitas oficiales a la residencia presidencial.

Finalmente, solicitan al Tribunal que admita formalmente el amicus curiae, revoque la sentencia apelada que rechazó el amparo, haga lugar al amparo y ordene a la Presidencia de la República la provisión de la información sobre visitas en Mburuvicha Roga, con los recaudos de seguridad que correspondan, caso por caso.