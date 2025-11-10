“El Partido Colorado subestimó a Ciudad del Este”, dice Velázquez

El senador Rubén Velázquez, del partido Yo Creo, habló sobre las elecciones municipales en Ciudad del Este, que arrojó como ganador a Dani Mujica. Consideró el resultado como una “victoria del pueblo esteño” frente al aparato del coloradismo.

El legislador afirmó que la victoria de la oposición se dio una vez más tras "un hartazgo ciudadano frente al abuso del oficialismo”.

“Desde el inicio de la semana pasada, ministros y senadores colorados se instalaron en Ciudad del Este. Pusieron todo el aparato estatal, ministerios y recursos públicos para asegurar la victoria. Pero todo eso no alcanzó. La ciudadanía ya no es tonta, piensa un poco más”, señaló Velázquez.

El legislador sostuvo que el oficialismo “se olvidó de la sociedad y viene a imponer un estilo prebendario, que cuando no funciona, se transforma en amenaza”.

Aseguró además que teme represalias políticas. “Seguramente van a perseguir a esos colorados que vieron en Yo Creo una opción de cambio y esperanza. No descarto que esas amenazas se ejecuten, pero sería inaceptable”.

Colorados miran a Yo Creo como alternativa válida, según senador

Velázquez destacó que el Partido Colorado perdió casi 10.000 votos respecto a elecciones anteriores, una señal de que “muchos colorados están empezando a mirar a Yo Creo como una alternativa política válida”.

Dani Mujica es fruto de una estrategia de diálogo entre distintos sectores opositores. “En Ciudad del Este logramos construir unidad. Todos trabajaron juntos para alcanzar la victoria, dejando de lado las diferencias”, afirmó.

Consultado sobre la proyección nacional, Velázquez resaltó que Miguel Prieto tiene un papel protagónico en el futuro político del país. “Prieto puede ser una pieza clave dentro de la oposición rumbo al 2028. Lo que ocurrió en Ciudad del Este demuestra que, cuando hay consenso, la alternancia es posible”, expresó.

También señaló que Cruzada Nacional fue un aliado relevante en la campaña política y que el diálogo entre las fuerzas opositoras debe continuar.

La ANR está en alerta

Según Velázquez, el triunfo opositor encendió las alarmas dentro del Partido Colorado. “Están en estado de alerta. Pensaron que, al no ser Miguel Prieto el candidato, pasarían fácilmente por encima. Pero desmeritaron a la ciudadanía y no respetaron su disgusto. Ese fue su error”, sentenció.