Reunión secreta de Peña y ministros de la Corte fue para “acelerar” condena a Prieto, afirma senador

El ministro Eugenio Jiménez Rolón confirmó esta mañana que se reunieron con el presidente Santiago Peña, tras muchos días de críticas y secretismo. Sin embargo, no desmintió ni afirmó que el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, haya estado presente como se presume.

Al respecto, el senador Rubén Velázquez señaló que las señales que deja ese encuentro son evidentes.

“Evidentemente que esto tiene un trasfondo, esta reunión secreta que realizaron no es una reunión institucional como debía ser. A mí ya me informaron, el propósito de esta reunión fue confirmar una condena segura contra Miguel Prieto porque están viendo que está creciendo fuertemente en su aspiración a la presidencia de la República y esta reunión tiene ese propósito: establecer los mecanismos y las estrategias de poder condenarle rápidamente a Miguel Prieto para rápidamente truncarle su proyecto presidencial", manifestó.

Señaló que ante la imposibilidad de truncar su carrera con la intervención municipal, el oficialismo está buscando apartarlo mediante la Justicia.

Buscan frenar a candidatura de Miguel Prieto

“Pese a la intervención (Prieto) creció mucho más, se instaló su figura política y entonces están viendo la forma de poder a través de los órganos de justicia, poder condenarle a Miguel y de esa forma inhabilitarlo con sus aspiraciones”, declaró.

Ante la consulta de si la Corte está demostrando su sometimiento a la clase política, el senador respondió que “claramente” lo están haciendo.

“¿Por qué una reunión secreta? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué trataron? ¿De qué hablaron? ¿Qué hicieron? Evidentemente, esto es un sometimiento, estoy seguro de eso", planteó ante la prensa este miércoles.