Abanderado cuestiona a autoridades del gobierno por sus actos de corrupción

Durante el acto de promoción 2025 del Colegio Cristo Rey, el abanderado de nombre Matías Silvero, sorprendió a los presentes con un fuerte y emotivo discurso.

El joven egresado cuestionó directamente a los representantes del gobierno, a quienes acusó de no estar “a la altura de su misión” y de incurrir en actos de corrupción.

“Lastimosamente, nuestros representantes del gobierno no están a la altura de su misión y han incurrido en actos de corrupción constante”, dijo el joven durante su discurso de egreso.

El abanderado advirtió a las autoridades corruptas que “su tiempo y privilegios se acabarán” y convocó los jóvenes a asumir un rol protagónico en la construcción de un Paraguay más justo, libre y solidario.

“Quiero decirle a ellos que su tiempo y privilegios se acabarán. Que el pueblo paraguayo se levantará victorioso así como lo hizo en la guerra de la Triple Alianza, como en la defensa del Chaco paraguayo y el fin de la dictadura de 35 años. Por eso los jóvenes debemos unirnos para ser líderes y protagonistas en la construcción de un país más justo, libre y solidario”, manifestó el egresado.

El joven también agradeció a sus padres, y a sus profesores por el apoyo incondicional que le dieron durante sus años de estudio.

Indicó que la excelencia académica se debe demostrar en el día a día, se debe demostrar más en las obras que en las palabras. Recordó el legado patriótico del Mariscal Francisco Solano López e instó a los jóvenes seguir el lema jesuita: “ser más para servir mejor”.