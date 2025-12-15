Comisión del Senado analiza hoy ascensos de comisarios

El ministro del Interior, Enrique Riera, envió únicamente las constancias de los oficiales que aprobaron el examen, pero omitió los legajos completos de los comisarios que se aplazaron, un punto clave para los legisladores que cuestionan la legalidad del mecanismo para seleccionar a los policías a ascender.

El dictamen deberá ser emitido antes de la última sesión ordinaria del Senado, prevista para este miércoles 17 de diciembre, ocasión en que será definido el ascenso o no al grado superior de 34 oficiales policiales.

La reunión de hoy será determinante para los senadores, quienes deberán definir si es que postergan o no para el año próximo la promoción de los comisarios.

La controversia se originó a finales de noviembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Javier Zacarías Irún (ANR- HC), requirió por pedido de los senadores al Ministerio del Interior las constancias de aprobación del polígrafo de los oficiales propuestos para ascenso.

Asimismo, se pidió la nómina y copia íntegra de los legajos de quienes no superaron la prueba. Esto se hizo en el marco de los Mensajes del Poder Ejecutivo Nº 350 y N° 351, que solicitan el ascenso de 34 comisarios.

El senador Carlos Núñez Agüero fue uno de los que más cuestionaron la realización de la prueba del polígrafo y tras perder la puja política con el ministro Riera abandonó la bancada del grupo Honor Colorado.

El Senado definirá su postura un día antes de la última sesión del año, antes del inicio del receso parlamentario el 21 de diciembre, que va hasta el 3 de marzo.