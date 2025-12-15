Jueza pide desafuero del ministro Carlos Giménez

La jueza Melisa Fernández Franco remitió una nota al Senado en la que comunica que existe un proceso judicial contra Carlos Giménez -senador electo pero que pidió permiso para ocupar el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería- y solicita el desafuero.

Según los datos, el ciudadano Norman Rafael Urbieta González lo denunció el 9 de octubre pasado por agresión física ocurrida en el predio de la comisaría Décima de Asunción.

Según la denuncia policial, Urbieta González tuvo un percance automovilístico con Fermina Mercedes Caje, quien sería la pareja del ministro de Agricultura.

El acta policial señala que, inicialmente, hubo una discusión entre ambos conductores y que la señora Fermina Mercedes se negó a ir hasta la comisaría indicando que se solucionaría todo por el seguro; sin embargo, ante la insistencia de Urbieta González se trasladaron hasta la comisaría Décima.

Una vez allí, cuando estaban radicando la denuncia llegó el ministro Carlos Giménez y sin mediar palabras dio un golpe de puño directo al ojo a Urbieta González y luego lo amenazó.

Según el acta policial, el denunciante indicó que el ministro lo golpeó y luego le advirtió que a pesar de pegarle “eso no terminaría ahí, y que lo buscaría donde sea”, por lo cual radicó su denuncia penal.

Urbieta González solicitó además el circuito cerrado de la Comisaría Décima para respaldar su denuncia y los oficiales le negaron en dos ocasiones. Fue luego acompañado de su abogado y también los oficiales le negaron la grabación encubriendo de esa manera el acto violento del secretario de Estado.