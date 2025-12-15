Liberales esteños insisten en la alianza con Yo Creo

Las bases liberales de Ciudad del Este, a través de una nota, expresan su profunda decepción por el trato que fue dado al pedido de alianza con el Partido Yo Creo, cuyo líder es Miguel Prieto.

Indican que la decisión de sellar un acuerdo con el partido Cruzada Nacional es una maniobra familiar que violó la voluntad popular, que no tiene representatividad partidaria y que es funcional a los que quieren la división de la oposición.

La mayoría de los presidentes de Comités del PLRA de CDE ratificó oficialmente su intención de alianza con el Partido Yo Creo, de cara a las elecciones municipales del año próximo, y reprueba el acuerdo impulsado por el clan Portillo con Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas.

“Rechazamos la propuesta de alianza con Cruzada Nacional por ser inconsulta con la dirigencia, por no tener aprobación del Consejo de Presidentes y no ser beneficiosa electoralmente para el partido”, reza parte de la nota de los dirigentes.

Cuestionan también el actuar del presidente del PLRA, Hugo Fleitas, a quien acusaron de no respetar la voluntad popular.

“El doctor Hugo Fleitas se mostró descaradamente parcialista hacia el acuerdo con el Partido Cruzada Nacional, no computando votos que correspondían a favor de la alianza con Yo Creo, en el escrutinio final invirtió los resultados dando ganador a la alianza con Cruzada y antes que evacuar las dudas cerró la transmisión de la sesión del Directorio”, denuncian los presidentes liberales de Ciudad del Este.

Activistas esteños recalcaron que el Directorio no puede dejarse manipular por intereses familiares del clan Portillo, que tiene como referentes al exdiputado Carlos Portillo y a la exintendenta interina María Portillo.

De esta manera, el PLRA vuelve a quedar dividido en Ciudad del Este, no por una discusión ideológica sino que -según los propios liberales- por el capricho de una familia cuyo objetivo central es postular a María Portillo a la Intendencia y a Carlos Portillo como concejal Nº 2, detrás del líder de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas.

Asimismo, los 14 presidentes piden a Hugo Fleitas que se realice una sesión extraordinaria del Directorio Liberal para que cada miembro ratifique su voto y se disipe el manto de dudas que dejó la anterior elección en la que se optó por sellar acuerdo con Cruzada Nacional dejando de lado a Miguel Prieto.

Los presidentes de comités que respaldan a Yo Creo fundamentan su postura en los excelentes resultados obtenidos en las elecciones municipales de noviembre último, donde la alianza opositora logró una victoria histórica y porque ese es el único camino posible para volver a ganar en octubre del 2026.