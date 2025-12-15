Venderán inmuebles de los jubilados municipales

De esta manera estará cediendo a terceros propiedades que pertenecen a todos los jubilados y pensionados municipales, quienes desde julio último no cobran sus haberes.

La presentación de las ofertas se puede realizar en sobre cerrado hasta mañana a las 14:00 en la sede central de la Caja Jubilación Municipal, en tanto que la apertura de sobres será este miércoles a las 09:00.

Entre los inmuebles que están siendo ofertados, por precios realmente bajos en detrimento de la institución, están departamentos, cocheras y patios baldíos ubicados en Asunción.

También hay 11 terrenos con construcción en Lambaré, ocho terrenos baldíos en Luque, siete apartamentos en Encarnación.

La lista de inmuebles ofertados sigue con 34 patios baldíos en Ciudad del Este, un terreno en San Lorenzo, otro en San Ignacio -Misiones-, otro en Villarrica, un terreno baldío en Carapeguá y un lote con construcción en Ciudad del Este.