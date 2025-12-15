Visitas a Mburuvicha Róga: Tribunal rechaza apelación de acceso a informes

Los abogados Ezequiel Santagada y Federico Legal habían presentado una apelación luego de que la jueza María Fernanda García de Zúñiga haya negado la acción de amparo constitucional que buscaba liberar los registros de visitantes en la residencia presidencial. El caso fue derivado a un Tribunal de Apelación que determinó rechazar el recurso.

Los magistrados que negaron que se pueda acceder a informaciones referentes a las visitas en Mburuvicha Róga son Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas y Adriana María Giagni Rojas, todos en coincidencia.

“Se rechazó de una manera burda y ni siquiera trataron el fondo de la cuestión. La decisión se basó en que se trataría de un amparo constitucional. Ni siquiera esbozaron un mínimo argumento de por qué no se debería acceder a esta información”, manifestó el abogado Ezequiel Santagada.

Asimismo, apuntó que con su rechazo, los magistrados desconocerían el propio texto de la ley y la jurisprudencia de la Corte, algo que es “absolutamente grave”.

Abogados recurrirán a la Corte

Otro punto que mencionó Santagada es que existe una intención de “amedrentar” a quienes buscan acceder a información de interés público como lo es en este caso.

Asimismo, confirmó que no recusarán a los magistrados, aunque el rechazo será llevado hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en caso de no obtener respuestas, apuntan llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego su Corte.

“Es gravísimo y una flagrante violación al derecho de acceso a la información. No vamos a recusar a nadie y que sea el sistema el que actúe, si tienen interés, la ciudadanía lo sabrá. Que no se piense que esto no estaba en los cálculos (el rechazo), el plan es a largo plazo”, concluyó.

