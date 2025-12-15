Opositores exigen renuncia de ministros de Corte Suprema que estuvieron en reunión secreta

Frente al Palacio de Justicia de Asunción, sede central del Poder Judicial, tuvo lugar hoy una manifestación en la que se exigió la renuncia de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia que recientemente participaron de una reunión con el presidente Santiago Peña - que, según rumores, tuvo participación del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes - que se llevó a cabo sin informar al público.

La protesta estuvo encabezada por varios políticos de oposición, entre ellos senadores y diputados; representantes del gremio de abogados y dirigentes campesinos.

Una de las figuras políticas que hicieron uso de la palabra durante la protesta fue la exsenadora Kattya González, quien dijo que los ministros César Diésel, Eugenio Jiménez Rolón, César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón - quienes participaron de la reunión secreta – deben renunciar “por perjuro, porque han traicionado la confianza del pueblo y son incapaces de comportarse con coraje cívico y honestidad intelectual”.

Además, la exlegisladora hizo un llamado a la ciudadanía “a estar alertas, a encontrarnos en la calle, a luchar por un país donde la Justicia garantice igualdad y dignidad, Paraguay no se arrodilla ni se vende”.

En líneas similares se expresaron otros dirigentes opositores como Hugo Fleitas, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien dijo que la reunión secreta evidencia “la sumisión y el sometimiento de la máxima instancia judicial a un presidente de un partido (...) y a un presidente itinerante que está más tiempo fuera que dentro del país”.

Entre los participantes de la protesta estuvieron también la diputada y precandidata a la Intendencia de Asunción Johanna Ortega, el senador Ignacio Iramain, el exsenador liberal Miguel Abdón Saguier, Teodolina Villalba, representante del Partido Paraguay Pyahurâ; dirigentes de la Federación Nacional Campesina, entre otros.

Ministro admitió que sí hubo reunión secreta

La semana pasada, durante una plenaria de la Corte Suprema, el ministro Eugenio Jiménez Rolón admitió que la reunión secreta con el presidente Peña se llevó a cabo – no confirmó ni negó la presencia de Cartes – y afirmó que se hizo para tratar temas “administrativos” y de presupuesto. El detalle de los temas tratados aún no ha sido revelado.

La reunión de los ministros de la Corte con el presidente Peña despertó recelo principalmente por su proximidad al tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley – finalmente aprobado - que planteaba la derogación de una ley que establecía que los ministros de la Corte deben rotar periódicamente en las presidencias de las 18 circunscripciones judiciales del país.

La propuesta fue impulsada y aprobada por la mayoría que ostenta el oficialismo cartista en la Cámara Baja, y había sido criticada por suponer la eliminación de una herramienta legal establecida para evitar que ministros se eternicen en distintos feudos jurisdiccionales, una circunstancia que históricamente ha facilitado la corrupción judicial.