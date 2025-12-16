¿En qué consiste el acuerdo de cooperación militar entre EE.UU. y Paraguay? Esto dice la Embajada

Los gobiernos de Estados Unidos y Paraguay, representados por el canciller paraguayo Rubén Ramírez y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, firmaron en Washington un nuevo “acuerdo de cooperación militar de seguridad” que, según explicó la Cancillería paraguaya, va dirigido a facilitar el combate conjunto al crimen organizado y al narcotráfico.

El anuncio de ayer no reveló demasiados detalles sobre el acuerdo, aunque hacía referencia a cuestiones como entrenamiento de efectivos militares o asistencia humanitaria.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Asunción, Robert Alter, explicó que lo suscrito por el canciller Ramirez y el secretario Rubio es un Acuerdo sobre Estatus de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), un documento que establece “los términos y condiciones”, incluyendo “privilegios e inmunidades”, que aplicarán a personal militar o civil del Departamento de Guerra de los Estados Unidos destinado a Paraguay para ejercicios o capacitaciones conjuntas.

“El acuerdo habla de la llegada y participación de personal militar y civil del Departamento de Guerra para capacitaciones y ejercicios con sus socios y aliados paraguayos”, subrayó.

Enfatizó que el acuerdo aplica solo a personal del Departamento de Guerra, no así a enviados de fuerzas policiales, de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) u otros entes de seguridad que puedan ser enviados a Paraguay.

“Facilita la colaboración”

Alter dijo que Paraguay es “uno de nuestros aliados más importantes en el mundo, no solo en la región” y que ambos países “enfrentamos los mismos flagelos: el narcotráfico, el terrorismo, los cibercriminales que tratan de vulnerar nuestras redes informáticas”.

Afirmó que el acuerdo firmado en Washington “facilita la colaboración y capacitación conjunta entre nuestras fuerzas militares para hacer frente a esos flagelos y amenazas”.

Agregó que el texto del acuerdo probablemente se hará público en Paraguay en el futuro, teniendo en cuenta que el mismo debe ser tratado y ratificado por el Congreso paraguayo para que entre en vigencia.

Derribo de aviones

El funcionario diplomático fue consultado también sobre la persistente postura del gobierno estadounidense en contra de que Paraguay derribe aeronaves que cruzan su espacio aéreo de manera clandestina y tengan posibles vínculos con el narcotráfico internacional.

Esa postura del gobierno norteamericano se mantiene aún en momentos en que las fuerzas militares estadounidenses llevan a cabo en el Caribe ataques contra navíos que Washington afirma – sin presentar pruebas hasta ahora - están vinculados a organizaciones narcotraficantes.

Alter dijo que Estados Unidos tiene leyes nacionales y compromisos internacionales que “nos ponen pautas sobre la asistencia que podemos brindar a nuestros aliados y socios”, y dijo que ese marco jurídico impide al gobierno estadounidense brindar asistencia técnica a “un país que derribe aviones civiles”.

Argumentó que la situación en el Caribe es distinta porque los bombardeos contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico se dan “bajo otro marco jurídico” y “son legales, deliberadas y sobre la base de la mejor inteligencia que tenemos con respecto a esas amenazas a nuestro país”.