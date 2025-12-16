Fustigan corrupción estatal y angurria contagiosa de Peña

Hoy, en la última sesión de Diputados del año, opositores y disidentes repudiaron la corrupción rampante en este gobierno y hasta apelaron a que se reflexione en Navidad y mejore su gestión. Otros temen que por el contrario se contagie la “angurria” de dinero en un país donde el “saqueo” se normalizó.

Estamos ante “un fracaso del presidente Santiago Peña, lastimosamente, porque estamos en un momento donde el saqueo parece normal, donde todos los días vemos un tipo de corrupción y a la gente ya le pareciera normal, y no podemos normalizar la corrupción”, reclamó el diputado Pedro Gómez (PLRA, PL).

El mismo dijo que a consecuencia de su fracaso de gobierno, Peña “ni a la misa de Caacupé ya quiere –o mejor dicho– ni puede ir”, e invitó incluso a la ANR a darse cuenta de la situación real del país, donde “muchos celebrarán (la llegada del nuevo año) pero en hospitales que se caen a pedazos”.

“No solamente Santiago Peña debe darse cuenta que el rumbo que esta tomando es un fracaso, sino todo el Partido Colorado. En Petropar, en las Binacionales, en IPS, en el MOPC (Ministerio de Obras), en cantidad de instituciones que podemos nombrar y no vamos a terminar”, insistió.

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añetete) culpó al Peña de contagiar su “angurria” por el dinero a otros de su gobierno, apuntando como ejemplo las denuncias de corrupción contra el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara.

“Vemos que la angurria que padece el presidente de la República se esparce y es bastante contagiosa. Espero que esa angurria no se contagie a todo el gabinete, porque si no sería un caos”, apeló Espínola.

También cargó su cuota de responsabilidad a la Contraloría, Fiscalía y la Corte, que dijo que son rápidas para perseguir a opositores y disidentes y blanda con los amigos de la Presidencia.

“Esperemos que todo esto (denuncias de corrupción contra Jara) termine en la Fiscalía y no sea como el caso de Peña (denunciado penalmente por su fortuna), que al parecer se le traspapeló al profesor doctor (fiscal general, Emiliano Rolón) o vemos que las cosas se resuelven en Mburuvucha Róga, ya sea con el ‘Prof. Dr.’ o con los otros seis (ministros de Corte). Pero cuando se trata de nosotros se imprime otro tipo de velocidad”, reclamó.

Por su parte, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) también apuntó a Peña y su mayoría, diciendo que “están convirtiendo a nuestro Paraguay querido en un país de primera, segunda y tercera clase”.

“Eso ya pasó en el pasado y los paraguayos de segunda y tercer clase se vinieron encima y ya saben como terminó”, recordó, por lo que deseó que “ojalá estas fiestas de Navidad puedan servir para que los oficialistas puedan entender que queremos un país para todos, donde también queremos comer asado y queremos vivir bien como ustedes viven”.

Los cartistas también rechazaron un pedido para intervenir la gestión de María Teresa Barán en el Ministerio de Salud y rechazaron una serie de pedidos de informes que buscaban trasparencia.