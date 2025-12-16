Sigue el amor: cartistas salvan de pedido de informes a Eddie Jara

En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la mayoría cartista rechazó dos pedidos de informes planteados por el diputado Raúl Benítez (Independiente) respecto a las sospechas de corrupción en la administración de Eddie Jara al frente de la Petropar, observada por la Contraloría.

El diputado Benítez había solicitado a Contraloría que “informe el examen de correspondencia realizado al Señor Eddie Ramón Jara Rojas, Presidente de Petropar, junto con el legajo completo del examen realizado, incluyendo pero no limitando a los informes requeridos, las respuestas enviadas por las instituciones consultadas, los informes internos del equipo auditor y el informe final del examen de correspondencia, así como cualquier otra información relativa a lo solicitado".

Por otra parte, a Petropar también le requirió información a fin de contrastar con las observaciones hechas por Contraloría, que entre otras cosas objetó el cobro de viáticos mediante presuntos “viajes fantasmas”, transferencias sin justificación a sus cuentas desde la de la institución, y un estilo de vida mucho mayor al que le permiten sus ingreso.

En tal sentido, se solicitaba a Petropar que “informe sobre las transferencias bancarias realizadas desde la cuenta del Banco Itaú de la Entidad hacia la cuenta bancaria del Banco Basa del Presidente, Eddie Ramón Jara Rojas, los viáticos abonados al mismo y el detalle de cada uno de ellos (destino, cantidad de días, fechas, monto, legajo de documentos presentados como rendición de cuentas, copia de pasajes y/o facturas de compra, documentos e informes migratorios, de cada viaje), toda la información correspondiente a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2023, 2024 y 2025 inclusive, así como cualquier otra información relativa a lo solicitado".

Sin embargo, los cartistas se opusieron, algo que ya se intuyó desde el momento que en la etapa de oradores, la pareja de Eddie Jara, la diputada cartista Johana Vega y su colega Yamil Esgaib intentaron defenderlo ante las duras críticas. El mayor “argumento” de ambos fue llamar “kuña’i” (mujercita) a Benítez.

“Si de por ahí viene Eddie Jara y demuestra que el Contralor (Camilo Benítez) mintió, le voy a tener que felicitar a la ‘pareja feliz’, porque aparentemente cuando se habla de Eddie Jara se habla de la colega (Vega), ya que me aludió por 10 minutos”, dijo Benítez

Aclarando que él no está interesado en ningún ataque, sino esclarecer las graves denuncias de presunta corrupción y también, de dónde sacan el dinero para recorrer el mundo, para lujosos regalos y costosas farras como la del cumpleaños de Vega.

“Cuando venga Eddie Jara seguramente va a contar cómo tiene G. 3.400 millones sin poder justificar, seguramente va a poder justificar cómo gasta cada año G. 1.500 millones cuando sus salario solo llega a G 500 millones en el año. Seguramente vamos a saber cómo se le paga al grupo mexicano y un cumpleaños de US$ 100.000, los aportes a la gran Carolina Herrera (marca de lujo) y cómo se pagan millones por flores”, argumentó Benítez sobre su pedido.

Los últimos puntos los mencionó con relación a la mega farra de cumpleaños hace unos meses de Vega, donde hasta hubo un grupo internacional de “cachaca”.

Finalmente dijo que con el rechazo de los pedidos de informes “lo que está claro y lo que se demuestra es que se quiere cubrir a Eddie Jara” y “le están dejando más culpable de lo que ya parece”.

Sin argumentos y atacaron al grito de “kuña’i”

Tanto la diputada cartista Johana Vega como su colega de bancada, Yamil Esgaib atacaron a Benítez sin mayores argumentos más que llamarlo “kuña’i”. En el caso de Esgaib fue más contradictorio, ya que usó la palabra “mujercita” como ofensa, para luego “exigir” respeto como mujer a favor de Vega.

“Desubicados, eso lo que son... y Kuña’i. El paraguayo usa kuña’i hasta con las mujeres, personas que no tienen códigos, que tienen una bajeza y que ataca por atacar, ese es el kuña’i y ñe’erei”, afirmó y exijo respeto a las mujeres, le está atacando permanentemente a una colega que festejó su cumpleaños con su dinero, de dónde saca que Eddie Jara le pagó su fiesta“, dijo Esgaib.

La sola incoherencia de usar la palabra “mujercita” como ofensa y luego pedir respeto a la mujer no fuera suficiente incoherencia, Esgaib quedó peor parado ya que no sabía que antes, Vega reconoció que “su novio” Eddie Jara le pagó parte de la fiesta.

Algo en lo que coincidieron Vega y Esgaib es que ambos también amenazaron. En el caso de Esgaib dio a entender que a la vuelta del receso parlamentario pediría alguna sanción para Benítez (sin aclarar si sería una suspensión), mientras que Vega dijo: “Si llego a hablar, qué mucho va a saber la gente”.