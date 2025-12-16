“Navidad de los corruptos”: PPP realizará una alegoría mañana

Para mañana a las 08:00, el PPP convoca a toda la ciudadanía interesada para acompañar su alegoría “Navidad de los corruptos y Navidad del pueblo” frente al Panteón Nacional de los Héroes.

“Con el Gobierno de Santi Peña y el cartismo los corruptos ya están mejor, y seguro que su Navidad estará llena de cortes de carne premium y toda la abundancia que va a faltar en la Navidad del pueblo” señaló al respecto Ermo Rodríguez, secretario general del mencionado partido.

Asimismo, anuncian que durante la alegoría se presentarán “las grandes desigualdades sociales económicas y políticas que le duelen al Paraguay”.

También apuntan que Paraguay “está secuestrado por corruptos y ladrones” que venden tierras, entregan la energía eléctrica, no defienden la soberanía y por esto buscan el apoyo de la ciudadanía para “derrumbar el árbol de la corrupción y sembrar el árbol de la patria nueva”.

