Política
16 de diciembre de 2025 - 20:29

“Navidad de los corruptos”: PPP realizará una alegoría mañana

Elmo Rodríguez del Partido Paraguay Pyahura. Convocan a marcha en Asunción para el 15 de agosto.
Imagen de archivo: manifestación del Partido Paraguay Pyahura. Gentileza

El Partido Paraguay Pyahura (PPP) anunció una “alegoría” que se realizará mañana frente al Panteón con el título “Navidad de los corruptos y la Navidad del Pueblo”. ¿A qué hora? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para mañana a las 08:00, el PPP convoca a toda la ciudadanía interesada para acompañar su alegoría “Navidad de los corruptos y Navidad del pueblo” frente al Panteón Nacional de los Héroes.

“Con el Gobierno de Santi Peña y el cartismo los corruptos ya están mejor, y seguro que su Navidad estará llena de cortes de carne premium y toda la abundancia que va a faltar en la Navidad del pueblo” señaló al respecto Ermo Rodríguez, secretario general del mencionado partido.

Asimismo, anuncian que durante la alegoría se presentarán “las grandes desigualdades sociales económicas y políticas que le duelen al Paraguay”.

También apuntan que Paraguay “está secuestrado por corruptos y ladrones” que venden tierras, entregan la energía eléctrica, no defienden la soberanía y por esto buscan el apoyo de la ciudadanía para “derrumbar el árbol de la corrupción y sembrar el árbol de la patria nueva”.

La convocatoria para la alegoría de mañana que realizará el PPP.
