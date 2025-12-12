“Los seis rostros de la desvergüenza”: así califica el PPP a los ministros de la Corte

Los ministros de la Corte, Cesar Diesel, Carolina Llanes, Cesar Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, participaron la semana pasada en una reunión con el Presidente de la República, Santiago Peña.

La misma se mantuvo en secreto, pese a que después de que se hizo pública, los propios ministros dijeron que trataron cuestiones presupuestarias; sin embargo, tres de los ministros (Victor Ríos, Luis Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans) no participaron de la misma, dos de ellos ni siquiera fueron informados al respecto. También trascendió que el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, habría participado.

Esto generó la reacción de varios sectores, uno de ellos, el del PPP, desde donde acusan a los ministros de ser la cara de la desvergüenza.

“Cesar Diesel, Carolina Llanes, Cesar Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón; todos ministros de la CSJ, representan hoy en Paraguay los seis rostros de la desvergüenza, porque siendo ellos la máxima instancia colectiva de la Justicia Paraguaya, acudieron arrodillados a una reunión secreta y clandestina con el presidente Santiago Peña y Horacio Cartes”, denuncian.

PPP repudia servilismo de la Corte

Desde el PPP expresaron su repudio a la postura de los ministros de la Corte, que calificaron de servil y obsecuente, porque ellos deberían velar por el Estado Social de Derecho y la independencia de los poderes del Estado de la República.

“Con este acto se hirió de muerte a la débil, cuestionada y castigada justicia paraguaya. ¿Qué más pueden pedir o exigir estos ministros a jueces en la aplicación de la ley? ¿De qué ética o coherencia pueden hablar quienes acudieron de manera secreta a la reunión? Sus explicaciones, después de varios días, no son convincentes. Y si necesario fuere tratar estos temas, no hacía falta el secretismo, ni la clandestinidad”, sostienen.

Aseguran que con esta reunión, cayeron las caretas de los ministros y se confirma lo que siempre denunciaron, que la justicia es servil al poder político y económico de turno.

“Además, quedó claro también que estos ministros de la CSJ en ningún momento escucharon o prestaron atención a las homilías del novenario de la Virgen de Caacupé, y menos aún a la homilía central que condenó la corrupción”, concluyeron en su comunicado.