Eddie Jara “no puede seguir en el cargo”, cuestiona diputada

Vallejo cuestionó la permanencia de Eddie Jara al frente de Petróleos Paraguayos (Petropar), luego de que la Contraloría General de la República detectara múltiples inconsistencias en sus declaraciones juradas.

La legisladora afirmó que tanto Jara como su pareja desacreditan al Contralor, pero aseguró que no cree que la máxima autoridad de control “mienta” en un caso tan sensible y expuesto públicamente.

“Realmente les digo que no creo que el contralor mienta, en un tema tan delicado, tan mediático y que causa indignación todos los días, en la ciudadanía y entre los mismos colegas”, expresó Vallejo.

“Si ganás 100, no podés gastar 500”

Vallejo explicó que las observaciones de la CGR se basan en números concretos y en la falta de trazabilidad del dinero. Remarcó que cualquier préstamo o gasto debe estar debidamente justificado.

“Acá hay números. Si yo le presto 2.000 millones, tengo que justificar de dónde saqué esa plata. Tiene que haber trazabilidad”, sostuvo.

También cuestionó la forma en que se habrían realizado pagos de tarjetas de crédito, presuntamente en efectivo, lo que —según dijo— impide seguir el rastro del dinero.

“Si vos ganás 100, no podés gastar 500, es clarísimo”, enfatizó.

Posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos

En ese contexto, como abogada y exfiscala, señaló que desde el punto de vista del derecho penal, las inconsistencias podrían configurar un delito grave.

“Eso es directamente enriquecimiento ilícito, que es precedente del lavado de activos”, afirmó.

Si bien reconoció que Jara podría presentar documentos en su defensa, señaló que cuando se ocupa un cargo público, la exigencia de claridad es aún mayor. “Cuando estás en la función pública, todo tiene que ser muy trazable”, indicó.

Vallejo también apuntó al estilo de vida del titular de Petropar y remarcó que los funcionarios públicos deben vivir acorde a sus ingresos.

“Con su salario no puede tener una vida lujosa. Ni nosotros los diputados estamos para viajar cada mes o tener ropas sumamente costosas de diseñadores internacionales”, manifestó.

En ese sentido, reiteró su confianza en el trabajo de la Contraloría General de la República. “No creo que el contralor se arriesgue a mentir por mentir”, subrayó.

Críticas al presidente Santiago Peña

Finalmente, la diputada sostuvo que Eddie Jara no debería continuar en el cargo y cuestionó la falta de decisiones del Ejecutivo.

“Él no puede seguir en el cargo. Es hora de que el presidente de la República tome decisiones. ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a los otros administradores?”, cuestionó.

Vallejo concluyó señalando que mantener a un funcionario con “un millón de inconsistencias” detectadas por la CGR envía un mensaje negativo a los otros administradores del dinero público. “Yo no sé qué es lo que pasa con el presidente”, concluyó.