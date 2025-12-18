FF.AA.: Decreto oficializa ascenso de 83 oficiales

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) firmó hoy los decretos N° 5143 y 5144 por los cuales concede el ascenso al grado inmediato superior a oficiales generales, almirante y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

En el documento oficial se menciona la Resolución N° 1606 del 10 de diciembre de 2025, dictada por la Cámara de Senadores. En total asciende al grado inmediato superior de oficiales militares.

Críticas en el Senado

La Cámara de Senadores otorgó el 10 de diciembre pasado el acuerdo constitucional para el ascenso al grado inmediato superior de oficiales superiores y generales de las Fuerzas Armadas de 83 militares, a pedido del Poder Ejecutivo.

El punto conflictivo fue que la oposición, en dictamen en minoría, pidió excluir los ascensos de los coroneles Darío Fletes Alvarenga (sanidad médica) y Julio Alberto Vargas (Justicia Militar), profesionales incorporados a la milicia.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) señaló que los coroneles no cumplen con el procedimiento de evaluación ni con el grado de instrucción requerido por el reglamento de las Fuerzas Militares. Desacreditó el mensaje del Ministerio de Defensa que los profesionales supuestamente gozaban de “leyes especiales” y dijo que dichas normas nunca fueron acercadas.

En cambio el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que los postulantes cumplían con los requisitos legales.

Rafael Filizzola (PDP) y Celeste Amarilla (PLRA) pidieron postergar los ascensos de los dos casos particulares, pero no tuvieron apoyo en la moción.