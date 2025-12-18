Nano Galaverna elogia a su esposa y al derroche navideño de Itaipú y opositores le salen al paso

“Yo voy a hablar de cosas lindas y maravillosas. En nuestro país hay más cosas lindas que negativas(...) Felicito al Gobierno, a la asesora de Turismo, mi esposa, Diana Centurión, que hace meses está trabajando por la actividad navideña”, dijo el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna.

En contrapartida, el senador Rafael Filizzola (PDP) les preguntó a los cartistas cuánto vale la vida de una persona, como para que al Gobierno le importe más destinar millones de recursos en una Villa Navideña y negar recursos para que quince recién nacidos sean operados.

Lea más: Clínicas: niños corren riesgo de muerte por falta de presupuesto para operaciones del corazón

“¿Cuánto vale una vida? Supuestamente pues somos el gigante que se levanta y una joya de país en los discursos que hace Santi (Peña) en esos premios comprados. Gastamos millones en adornos y negamos G. 500 millones para que quince vidas de recién nacidos sean salvadas. Cuando se le niega la vida, a nadie más vulnerable que un recién nacido, eso ya es maldad pura”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El senador Ignacio Iramain indicó que mediante mucho esfuerzo de personas solidarias se pudo operar a diez de los 15 niños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esa sociedad civil estigmatizada por este Gobierno, pero que siguió ayudando para llegar a operar a estos niños(...) Nos venden un país de fantasía, mientras hay niños que mueren por falta de recursos oportunos”, lamentó.

Lea más: Itaipú inaugura su cuestionada Villa Navideña en Ciudad del Este