Itaipú inaugura su cuestionada Villa Navideña en Ciudad del Este

Durante el encendido de luces, llamó la atención que el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, no haya pronunciado un discurso ante el público, pese a su presencia en el evento. Según versiones, sería para evitar manifestaciones de repudio, considerando que en noviembre pasado, en la elección de intendente de Ciudad del Este, los miembros de la familia ZI (Zacarías Irún), fueron escrachados en los locales de votación.

El evento contó con la presencia del director de Itaipú, su esposa, la diputada Rocío Abed, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna y la asesora de Turismo Diana Centurión.

La animación estuvo a cargo de los grupos musicales: Punto Clave, Néstor Ló y Los Caminantes, Mily Brítez y su Banda, además de Tierra Adentro. Para este domingo están previstas las presentaciones de Damas Gratis, Los Verduleros y Los Cinco del Ritmo.

Entre los atractivos instalados se destacan el gran árbol navideño y varios espacios temáticos, como la Plaza Encantada, el Puente de la Energía, los Globos de Nieve, el Pasaje Mágico, el Pesebre, el Mercado Navideño y la Casa de Papá Noel.

Falta de transparencia

Uno de los principales cuestionamientos del millonario gasto realizado por la Binacional es la falta de información oficial sobre la ejecución del proyecto.

La binacional recurrió a una ONG denominada Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso) para canalizar el proyecto, sin embargo, no se transparentó el mecanismo de contratación ni el alcance de las responsabilidades de dicha organización.

Críticas desde el sector salud

El desembolso de US$ 850.000 para actividades y decoraciones navideñas fue duramente criticado por médicos, parlamentarios y referentes sociales, quienes aseguran que en los hospitales públicos del Alto Paraná y del país faltan insumos básicos y medicamentos, además de la falta de reparación de equipos médicos esenciales.

Pese a los cuestionamientos, Itaipú sostiene que la Villa Navideña 2025, que se desarrollará hasta el 20 de diciembre, tiene como objetivo potenciar el turismo regional y beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), especialmente de los sectores gastronómico, artesanal y de manualidades.

De los 500 postulantes, fueron seleccionados 100 emprendedores.