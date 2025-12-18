TSJE recepcionó más de 200 solicitudes de alianzas electorales para las elecciones municipales 2026

La Dirección de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) actualizó la lista de solicitudes de alianzas electorales remitidas por los tribunales electorales de las circunscripciones correspondientes a nivel país, totalizando 212 solicitudes de cara a las Elecciones Municipales de 2026.

De esta forma, el resumen de solicitudes de Alianzas y Concertaciones Electorales para las Elecciones Municipales 2026, se conforma de la siguiente manera: Tribunal Electoral de la Capital - Primera Sala: Capital 3 solicitudes de Alianzas, departamento Central: 29 solicitudes de Alianzas.

Por su parte, el Tribunal Electoral Segunda Sala expone las siguientes solicitudes de Alianzas para los siguientes departamentos: Cordillera: 7, Paraguarí: 10, Presidente Hayes 5, Boquerón 5.

Mientras que el Tribunal Electoral correspondiente a Concepción y Alto Paraguay presenta 9 solicitudes en Concepción y 2 en Alto Paraguay.

Más de 200 solicitudes de alianzas

A su vez, el Tribunal Electoral de Guairá y Caazapá expone 15 solicitudes para Guairá y 8 para Caazapá. Al mismo tiempo el Tribunal Electoral de Caaguazú y San Pedro exhibe 16 solicitudes por Caaguazú y 23 solicitudes por San Pedro.

Completan la lista los Tribunales Electorales de Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, Ñeembucú, Amambay con las siguientes solicitudes de Alianzas por cada departamento: Misiones 7, Itapúa 31, Alto Paraná 19, Canindeyú 11, Ñeembucú 10, Amambay 2.

Así también se observa en el informe que no se ha solicitado reconocimiento alguno de Concertaciones Electorales.

De acuerdo al Cronograma Electoral para las Elecciones de Intendentes y Juntas Municipales, la fecha límite para el reconocimiento de Alianzas y Concertaciones fenece el 29 de diciembre de 2025.

Las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 7 de junio de 2026 y las elecciones municipales el domingo 4 de octubre de 2026.