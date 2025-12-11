Con cuatro intendentables y tres listas a concejales, opositores sellan alianza en Asunción

“Este es un hecho histórico para la ciudad de Asunción. Logramos un acuerdo con todos los partidos de la oposición para una alianza única en la Intendencia y en la Junta Municipal” subrayó el exsenador y presidente del Partido Patria Querida Stephan Rasmussen.

Con referencia a la Junta, Rasmussen señaló que hace cinco años hubo más de 20 listas, lo que dispersó enormemente el voto ciudadano opositor y dejó afuera a muchas postulaciones por la fragmentación del voto.

Agregó que el nombre del precandidato para la Intendencia va a ser oficializado el 2 de marzo de 2026, posterior a una medición vía encuesta a ser realizada la última semana de febrero entre cuatro precandidaturas: la exministra de la vivienda Soledad Núñez (Alternativa Asunción), la diputada Johanna Ortega (PPS), Rodrigo Franco (Partido Demócrata Cristiano) y Arlene Aquino (Cruzada Nacional).

Concejalías

Además, los partidos políticos que integran la nucleación, con excepción del PLRA y del PDC, presentaron una Alianza para conformar la Junta Municipal que consta de 24 escaños en Asunción.

Voceros de la alianza indicaron que los 24 candidatos que integrarán la lista de “Unidos por Asunción” serán elegidos en las internas de cada uno de sus partidos.

Afirman que se apuntarán a candidatos que cuenten con capacidad de gestión, solvencia ética y vocación de servicio, y competirán bajo el sistema de voto preferencial posibilitado por el desbloqueo de listas.

Partidos Miembros

Los partidos políticos que acompañan la candidatura única a la Intendencia de Asunción de la oposición son el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Cruzada Nacional (PCN), el Partido País Solidario (PPS), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Nacional Unámonos (PNU).

Así también el Partido Participación Ciudadana (PPC), el Partido Frente Patriótico Teete (PFPT), el Partido De La A (PDA), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Democrático Progresista (PDP) y el Partido Yo Creo Conciencia Democrática Nacional (PYC).

También se suman el Partido Frente Amplio (PFA), el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Paraguay Pyahura (PPP) y el Partido Paraguay Defiende Y Actúa (PDA).