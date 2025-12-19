Este domingo, buscan eliminar paridad en convención del PLRA

El objetivo es eliminar la paridad de hombres y mujeres en la lista de precandidatos a concejales municipales con miras a los comicios 2026, elecciones en que el PLRA firmó más de 100 alianzas para las listas de miembros de Juntas Municipales.

Será el segundo intento de los liberales en retroceder en la paridad, tras la fallida propuesta lanzada en la Convención del PLRA del 12 de octubre último.

Sin embargo, varios legisladores, entre ellos el senador Ever Villalba advirtieron que la resolución será inválida debido a que la Justicia Electoral ya convocó a elecciones municipales 2026 y cerró el periodo para modificar leyes electorales.

Orden del día

La convención se hará en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, ubicado en 25 de diciembre y Juan León Mallorquin, de Coronel Oviedo. La apertura de los portones será a las 06:00, el primer llamado a las 09:00 y el segundo a las 10:00.

El único punto del orden del día es modificar el estatuto partidario en materia de conformación de listas para cargos plurinominales, especialmente en sus Art. 69, 103, y 104.

Alegan que el objetivo es facilitar los consensos en distritos conde el PLRA firmó alianzas para compartir la lista de concejales con otras fuerzas opositoras.

La paridad se aprobó en la convención del PLRA en marzo de 2022 y solo se usó en las internas del 2023.