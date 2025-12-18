Senadores aprueban obligación de devolver pagarés

La iniciativa, aprobada con modificaciones, fue presentada por el senador Derlis Osorio (ANR) en el marco de la lucha contra la denominada “mafia de los pagarés” ante el vacío legal de una norma que obligue a devolver estos documentos al deudor una vez que termine de pagar la deuda, explicó el legislador. El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados.

Rafael Filizzola (PDP), presidente de la Comisión que investiga el citado esquema criminal, cuyas principales víctimas fueron funcionarios y docentes, dijo que las modificaciones introducidas fueron acordadas con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Defensa Pública, el Poder Judicial y otras comisiones dictaminantes.

El liberocartista Dionisio Amarilla propuso que las multas que cobren la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) se puedan invertir en dicha institución, para fortalecerla.