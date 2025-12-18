Política
18 de diciembre de 2025 - 01:00

Senadores aprueban obligación de devolver pagarés

Víctimas de la "Mafia de los pagarés" se movilizan frente al Palacio de Justicia de Asunción.
Víctimas de la "Mafia de los pagarés" se movilizaron frente al Palacio de Justicia de Asunción.Brian Cáceres

La Cámara de Senadores dio su aprobación ayer a un proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

Por ABC Color

La iniciativa, aprobada con modificaciones, fue presentada por el senador Derlis Osorio (ANR) en el marco de la lucha contra la denominada “mafia de los pagarés” ante el vacío legal de una norma que obligue a devolver estos documentos al deudor una vez que termine de pagar la deuda, explicó el legislador. El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados.

Rafael Filizzola (PDP), presidente de la Comisión que investiga el citado esquema criminal, cuyas principales víctimas fueron funcionarios y docentes, dijo que las modificaciones introducidas fueron acordadas con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Defensa Pública, el Poder Judicial y otras comisiones dictaminantes.

Sesión del Senado.
Sesión del Senado.

Lea más: Mafia de pagarés: Diputados aprueba ley que suspende embargos a víctimas

El liberocartista Dionisio Amarilla propuso que las multas que cobren la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) se puedan invertir en dicha institución, para fortalecerla.