Senador Noria critica al gobierno por dilatar reposición de recursos a Canindeyú

El gobierno de Santiago Peña, para financiar su programa estrella denominado “Hambre Cero”, sacó dichos recursos a los municipios en el 2024 con la promesa de reponerlos mediante otra ley. Sin embargo, nunca se presentó desde el oficialismo un proyecto para reponer el dinero.

“No sé si el presidente sufre de Alzheimer, se lo nota muy inteligente, pero hace más de un año que no cumple lo que prometió. Aparentemente, sus palabras se llevó el viento”, dijo el senador Alfonso Noria durante la última sesión.

En noviembre pasado, los senadores Alfonso Noria, Noria, Rafael Filizzola (PDP) y Rubén Velázquez (Yo Creo) presentaron el proyecto de ley para reponer los desembolsos anuales de más de G. 55.000 millones que eran distribuidos entre los municipios, pero el tratamiento en plenaria es constantemente postergado por el sector oficialista.

El enojo de Noria se debe a que en la última sesión del año, el proyecto se encontraba en el punto 10 del orden del día, pero no fue estudiado debido a que la plenaria quedó sin quórum.

Recordemos que el despojo de los recursos movilizó a los jefes comunales de Canindeyú que anunciaron bloqueo de rutas. Para “calmar las aguas” Peña públicamente se comprometió en reponerlos, incluso aumentarlo, pero no cumplió.

Los más afectados son los saltoguaireños debido a que varios proyectos sociales quedaron paralizados debido al recorte.