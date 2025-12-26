HC estará forzado a pactar acuerdos en el Senado

La polémica por el proceso de ascenso de 34 comisarios de la Policía Nacional, que finalmente terminó siendo aprobado –pese a los cuestionamientos– fue el puntapié para la ruptura del bloque cartista en la Cámara de Senadores.

La salida de tres senadores cartistas: Carlos Núñez Agüero, Alfonso Noria y Erico Galeano, fracturó la fuerza política que respaldaba al Ejecutivo.

El senador Núñez Agüero, uno de los renunciantes al bloque cartista, protagonizó una fuerte confrontación con el ministro del Interior, Enrique Riera.

Lea más: Senadores aprueban ascensos, pese a negros legajos y polígrafo

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Núñez lo acusó de recaudar dentro del Ministerio del Interior y señaló al comandante de la Policía, Carlos Humberto Benítez, por presunto enriquecimiento y por supuestamente favorecer a su hermano en la confección de la nómina de comisarios propuestos para ascender.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador Alfonso Noria explicó que uno de los motivos de su salida fue que presidente de la República, Santiago Peña, dejó de abonar el monto del resarcimiento a la Gobernación de Canindeyú por los saltos del Guairá.

Sin embargo, fuentes legislativas señalaron que el mismo constantemente se quejaba porque los ministros ninguneaban sus reclamos. Esto sumado a la pelea que tuvo con el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, a quien supuestamente presionó para evitar el cierre de locales comerciales en Curuguaty.

Lea más: Confirman creación de la multibancada colorada en el Senado

En el caso del senador Galeano, según el mismo dijo, su alejamiento se debió a las diferencias que mantuvo con el líder de la bancada cartista, el senador Natalicio Chase, quien se mantiene en el cargo.

Nuevo bloque

Días antes de realizarse la última sesión del año de la Cámara Alta, el senador Juan Afara confirmó la creación de una multibancada colorada en la Cámara Alta.

Descartó que la iniciativa busque conformar una mayoría para desplazar a Basilio “Bachi” Núñez de la presidencia del Congreso. Reconocieron que no quieren confrontar, sino “conversar para construir”.

El nuevo bloque está integrado por los recientes fugados del cartismo y colorados disidentes: Carlos Núñez, Alfonso Noria, Erico Galeano, Juan Afara, Arnaldo Samaniego, Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Mario Varela y Luis Pettengill.