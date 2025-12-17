Senadores aprueban ascensos, pese a negros legajos y polígrafo

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), concedió el acuerdo constitucional a los 34 jefes policiales que aprobaron el criticado test del polígrafo.

Esta nómina era cuestionada por la oposición y la disidencia colorada que acusaba al ministro del Interior, Enrique Riera, de numerosas irregularidades: desde supuestos pedidos de coimas para pasar la prueba y ocultar información al Congreso así como violentar la Constitución.

De los 34 nombres, 22 se aprobaron sin objeciones, a mano alzada; sin embargo, opositores y disidentes, a pedido de Rafael Filizzola (PDP), objetaron primeramente al comisario Ignacio Ramón Muñoz por actuar de “cobrador” del abatido Eulalio “Lalo” Gomes, y al comisario Marcelino Espinoza, por la desaparición de toneladas de cocaína bajo su cuidado.

En la votación electrónica, 23 oficialistas y sus aliados liberocartistas aprobaron sus ascensos.

Posteriormente, a pedido del senador y excomisario Carlos Núñez Agüero (ANR), se objetó a los comisarios Juan Alejandrino Pereira, Javier Orlando Flores Gamarra, Néstor Agüero Fernández y Enrique Martínez Sugasti. Todos ellos con antecedentes y denuncias, pero “sin condenas judiciales o sumarios”.

Senadora pidió rechazar a comisarios

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) pidió objetar a Hugo Díaz Alcaraz, Luis Atilio Justiniano Barrios, Jesús María Báez Céspedes y a Reinaldo Delgado Arce, todos por denuncias de alto calibre.

La senadora Lilian Samaniego (ANR) se adelantó y salió en defensa de las comisarias Antonia Zamphirópolos y Zunilda Ramona Escobar Oviedo, sobre quienes pesan denuncias judiciales.

Los ascensos de estas personas también fueron llevados a votación electrónica y 25 oficialistas dieron su aprobación.

Javier Zacarías Irún (ANR, HC) insistió que todos los ascendidos no tenían antecedentes judiciales, condenas o sumarios. Recalcó que Riera no tenía que informar al Congreso sobre la lista de comisarios que no pasaron el test porque tres leyes de información reservada lo avalan.

Filizzola insistió en que en ningún lugar del mundo se usa el polígrafo como una prueba vinculante al ascenso. Eduardo Nakayama (independiente) dijo que Riera tiene que dejar de ser agresivo y no se puede avalar un proceso viciado.

Ramón Retamozo (ANR) defendió al comisario Pereira, al sostener que se levantaron las notificaciones rojas de la esposa de Sebastián Marset (Gianina García) antes de que él asuma la dirección de Interpol.