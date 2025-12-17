Confirman creación de la multibancada colorada en el Senado

La creación de la “multibancada de colorados independientes” en la Cámara de Senadores fue anunciada este miércoles por el legislador colorado disidente Juan Afara.

La nómina difundida incluye a los recientes fugados del cartismo y a colorados disidentes: Carlos Núñez, Alfonso Noria, Erico Galeano, Juan Afara, Arnaldo Samaniego, Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Mario Varela y Luis Pettengill. No obstante, no descartan la incorporación de más legisladores, ya que el grupo continúa negociando la adhesión de otros colorados.

Afara señaló que desde la multibancada colorada existe apertura para trabajar tanto con la oposición como con el cartismo. En ese sentido, rechazó que el nuevo espacio tenga un carácter confrontativo o de ruptura.

“Más que rebelión, tiene que haber conversación. Hoy ya no es quién es más fuerte, hay que pelear de otra manera y nosotros estamos en una posición de construir. Entendemos que para eso la gente nos trajo”, dijo.

Sin intención de desplazar a “Bachi” Núñez

El legislador negó que en la multibancada se haya planteado la posibilidad de conformar una nueva mayoría para modificar el reglamento del Congreso, elegir nuevamente la Mesa Directiva y, de ese modo, desplazar al cartista Basilio “Bachi” Núñez de la presidencia del Poder Legislativo.

Incluso, afirmó que el grupo está conforme con la gestión del actual titular del Congreso. “Nosotros nos sentimos cómodos con Bachi y, por eso, lo votamos otra vez”, expresó.

Al ser mencionado como el líder de una supuesta rebelión dentro del Congreso, Afara aseguró que su forma de actuar es abierta y frontal.

Consultado sobre si la multibancada buscará frenar lo que se califica como un accionar avasallante del cartismo en el Congreso, respondió: “Ellos mismos tienen que frenar su propia conducta, tienen que entender que deben respetarle a la gente”, declaró.

Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Por otro lado, Afara comentó que la multibancada prevé presentar candidatos para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso. Indicó que el tema ya fue conversado con “Bachi” Núñez durante una reunión realizada este miércoles.

“Hay algunos compañeros que tienen interés y de eso también hablamos”, señaló.

Sobre la reacción del oficialismo ante este planteamiento, sostuvo que la definición quedó en manos de ese sector. “Quedó la pelota en cancha de ellos y vamos a ver. Nosotros siempre apoyamos todos los pedidos de ellos y ahora nosotros hacemos llegar un pedido”, afirmó.

Ascensos policiales en análisis

Con relación con los ascensos policiales que debían ser tratados en el Senado, Afara sostuvo que cada caso debe ser evaluado de manera individual, ya que, según dijo, algunos lo merecen y otros no.