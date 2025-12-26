Política
26 de diciembre de 2025 - 01:00

Santi priorizó exsocios y amigos para que estén mejor en el 2025

Miguel Vázquez conversando con el presidente Santiago Peña.
Miguel Vázquez conversando con el presidente Santiago Peña.LEONARDO GOMEZ

Un ránking parcial elaborado a partir de cifras oficiales y el acaparamiento de contratos con plata pública desnuda que los exsocios comerciales y amigos del presidente Santiago Peña tuvieron prioridad para “estar mejor” en 2025. El Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, lidera con G. 5,1 billones (US$ 779 millones) de inversión de recursos del Estado en su red de empresas.

Por ABC Color

El acaparamiento de rubros, desde un banco pasando por venta de tecnología hasta una agencia de viajes, hace que el exsocio comercial del presidente Santiago Peña, el Grupo Vázquez, se posicione como el gran beneficiado con plata pública en este gobierno. Este conglomerado tuvo su salto, casualmente, desde la llegada del actual mandatario al Poder.

Los que ya están mejor en 2025
Las cifras -ya publicadas por nuestro diario- detallan que el Grupo Vázquez logró captar G. 5,1 billones (US$ 779 millones) de recursos del Estado, a través de depósitos, licitaciones y otros acuerdos no transparentados (contrato de Itaipú por equipos de espionaje, por ejemplo).

A este exsocio comercial de Peña (hasta abril de este año) le sigue el gran proveedor del programa estrella: “Hambre Cero en las escuelas”. Se trata de Miguel Cardona, a través de su empresa Comepar SA.

Los que ya están mejor en 2025
Cardona logró un acuerdo de G. 1,9 billones. alrededor de US$ 200 millones. en el marco del programa. Lo cierto es que este año salió al descubierto que el empresario era un asiduo visitante de la residencia presidencial, dejando en evidencia la cercanía con el mandatario.

No obstante, esa cercanía quedó más al descubierto cuando planillas del Ministerio de Economía mostraron que Comepar era la única que tenía cobros mes a mes, mientras las demás proveedoras reclamaban desembolsos del Estado.