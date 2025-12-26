Santi priorizó exsocios y amigos para que estén mejor en el 2025

El acaparamiento de rubros, desde un banco pasando por venta de tecnología hasta una agencia de viajes, hace que el exsocio comercial del presidente Santiago Peña, el Grupo Vázquez, se posicione como el gran beneficiado con plata pública en este gobierno. Este conglomerado tuvo su salto, casualmente, desde la llegada del actual mandatario al Poder.

Las cifras -ya publicadas por nuestro diario- detallan que el Grupo Vázquez logró captar G. 5,1 billones (US$ 779 millones) de recursos del Estado, a través de depósitos, licitaciones y otros acuerdos no transparentados (contrato de Itaipú por equipos de espionaje, por ejemplo).

A este exsocio comercial de Peña (hasta abril de este año) le sigue el gran proveedor del programa estrella: “Hambre Cero en las escuelas”. Se trata de Miguel Cardona, a través de su empresa Comepar SA.

Cardona logró un acuerdo de G. 1,9 billones. alrededor de US$ 200 millones. en el marco del programa. Lo cierto es que este año salió al descubierto que el empresario era un asiduo visitante de la residencia presidencial, dejando en evidencia la cercanía con el mandatario.

No obstante, esa cercanía quedó más al descubierto cuando planillas del Ministerio de Economía mostraron que Comepar era la única que tenía cobros mes a mes, mientras las demás proveedoras reclamaban desembolsos del Estado.