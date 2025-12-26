¿Tenés dificultades para ir a votar? Quedan pocos días para pedir voto en casa o mesa accesible

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que se acerca el cierre del plazo para solicitar el acceso al programa “Voto Accesible”, destinado a facilitar la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con dificultades de movilidad en las Elecciones Municipales previstas para el domingo 4 de octubre de 2026.

Los interesados tienen tiempo hasta el 30 de diciembre para realizar la solicitud y acceder a los servicios de voto en casa o voto en mesa accesible, según cada caso.

Ciudades habilitadas para el Voto en Casa

El servicio de voto en casa estará disponible en 19 ciudades del país. Estas son: Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, Concepción, San Estanislao, Caaguazú, Coronel Oviedo, Caazapá, Villarrica, Encarnación, Cambyretá, Ciudad del Este y Villa Hayes.

Este mecanismo está dirigido a personas con discapacidad física severa, disfuncionalidad motora grave o a quienes no pueden trasladarse hasta los locales de votación.

Mesa accesible se habilita en todo el país

En tanto, el servicio de voto en mesa accesible y la mesa de ayuda estarán habilitados en todos los locales de votación a nivel nacional. Este sistema está pensado principalmente para adultos mayores y personas con dificultades para movilizarse, permitiéndoles ejercer el derecho al voto en condiciones adecuadas.

Para acceder al programa, los ciudadanos interesados o sus familiares pueden completar un formulario disponible en el sitio web oficial del TSJE o comunicarse al (021) 618 0111. También está habilitado el contacto vía WhatsApp al +595 21 6180 111.

Asimismo, se puede realizar la gestión de manera presencial en el Registro Electoral o Centro Cívico más cercano al domicilio del solicitante, de martes a domingo, incluso feriados, en el horario de 7:00 a 17:00.

Desde el TSJE instaron a la ciudadanía a realizar el trámite dentro del plazo establecido, a fin de garantizar una participación inclusiva y sin barreras en las próximas elecciones municipales.