Actual intendente de San Juan Bautista buscará el rekutu

José Luis Benítez Herebia (ANR-HC) ya había anunciado sus intenciones de buscar la reelección para la administración municipal de la capital de Misiones, donde actualmente ejerce el cargo tras ganar las elecciones municipales del año 2021.

Benítez Herebia reiteró su intención de volver a candidatarse para el cargo de intendente durante la visita del presidente de la República, Santiago Peña, quien en ese contexto le manifestó su respaldo político.

En las elecciones municipales de 2021, José Luis Benítez Herebia obtuvo 6.627 votos y se consagró ganador de los comicios. En ese entonces, había superado a su principal rival, Tomás Edulfo Riquelme, candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien logró 4.862 votos.

El dirigente puso fin a la hegemonía liberal en el gobierno municipal de San Juan Bautista, donde desde el año 2001 todos los intendentes habían pertenecido al PLRA.

Durante estos cuatro años al frente de la administración municipal de la capital de Misiones, su gestión tuvo aspectos positivos y negativos. Fue criticado principalmente por ediles del PLRA, quienes salieron en una ocasión a realizar personalmente trabajos de bacheo en varias arterias principales de la ciudad.

Como obras positivas, desde la administración municipal se destacan los trabajos de bacheo y recapado de varias cuadras, además del reacondicionamiento de la red de cañerías del servicio de agua potable de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), con una inversión de G. 3.993.354.372.

Si José Luis Benítez Herebia busca la reelección, deberá renunciar a su cargo actual de intendente 90 días antes de las elecciones generales municipales de 2026, previstas para el 4 de octubre, conforme a la legislación electoral vigente.