Fiscal imputa a intendente liberal de Juan de Mena

El fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada, imputó a Fabio Díaz (PLRA), intendente de Juan de Mena, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. El Ministerio Público le atribuye un perjuicio patrimonial de G. 553.509.864 durante su gestión 2022-2023.

Según la investigación fiscal, la administración municipal no depositaba el dinero de las recaudaciones en las cuentas habilitadas y por lo tanto el dinero de los contribuyentes no se usaban en obras que beneficien a la ciudad.

Durante el ejercicio fiscal 2023 habría una diferencia entre los recursos recaudados en concepto de tasas, impuestos y contribuciones por la Municipalidad de Juan de Mena y los valores efectivamente depositados en las cuentas habilitadas. Se detectó una diferencia negativa para el municipio de G. 186.514.454.

Es decir, se presume que el intendente Fabio Díaz desvió la recaudación a cuentas particulares y no lo deposito en las cuentas municipales. Otra irregularidad detectada por el fiscal Benítez Cáceres sería en relación a la construcción del canal de hormigón en varios puntos del distrito cordillerano, pagada en su totalidad dos veces, pero las obras no culminaron. Es decir, se detectó obras fantasmas y sobrefacturadas que generó un perjuicio patrimonial de G. 196.288.010.

Por último, la investigación fiscal determinó que la construcción del pavimento tipo empedrado en la compañía Santa Lucía, en el tramo cercano a la “Escuela Básica Nº 6.720 Santa Lucía”, también fue aparentemente pagado en su totalidad en dos oportunidades, sin que se haya concluido el trabajo, lo que ocasionó otro daño patrimonial al municipio de G. 170.707.400.

Cuentas bloqueadas

El Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo del ministro Carlos Fernández Valdovinos, dejó de transferir recursos estatales en concepto de royaltíes, de Fonacide y de otras compensaciones a la Municipalidad de Juan de Mena durante todo el 2024 y el 2025 debido a que el intendente Fabio Díaz no presentó su rendición de cuenta del dinero que recibió durante el 2023.

Asimismo, la Municipalidad de Juan de Mena junto a los municipios de Valenzuela y Asunción son las únicas tres administraciones que no reciben recursos estatales debido al bloqueo administrativo por lo que los pobladores de esas ciudades se privan de importantes recursos que podrían ser invertidos en obras.